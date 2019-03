Athletico-PR perde para Tolima na estreia na Libertadores

O elenco principal do Athletico fez sua estreia na temporada de 2019, logo na primeira partida da Libertadores, na noite desta terça-feira (6), contra o Tolima, em Ibagué, e saiu com uma derrota por 1 a 0.



O primeiro tempo começou com as duas equipes em ritmo lento e sem muita criatividade, com o primeiro lance de perigo acontecendo apenas aos 17 minutos quando Marco Ruben finalizou dentro da área e a bola passou perto da trave.

Madson precisou ser substituído quando sentiu dores na virilha, e Zé Ivaldo teve de ser improvisado na lateral, abrindo espaço para o Tolima no setor. Não demorou muito para a equipe mandante abrir o placar. Aos 29 minutos Santos fez boa defesa em cobrança de falta, mas na sobra Banguero aproveitou e estufou as redes do Furacão. O resto do primeiro tempo foi sem muito brilho das duas partes e o Athletico não conseguiu demonstrar reação.



O rubro-negro paranaense tentou voltar mais agressivo, porém sem substituições. A presença na área do Tolima aumentou, mas as finalizações não saiam. Com o panorama sem muitas mudanças, Tiago Nunes resolveu ousar e trocou o volante Camacho por Marcelo Cirino. A alteração mudou a partida, com o Athletico atacando mais, mas sofrendo com os contra-ataques. Rony se destacou por sua vontade e entrega pelos lados do campo, mas não conseguiu alterar o placar.



O Furacão estreia segurando a lanterna do Grupo G, com 0 pontos. Na outra partida do grupo, Jorge Wilstermann e Boca Juniors empataram em 0 a 0 e, com a vitória sobre o Furacão, o Tolima lidera o grupo com 3 pontos.



A equipe comandada por Tiago Nunes volta a campo pela Libertadores quinta-feira (14), na Arena da Baixada, às 21h, contra o Jorge Wilstermann.