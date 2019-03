Análise: faltou ar, talvez futebol, mas o Flamengo conquistou os três pontos

O Flamengo estreou na Libertadores 2019, e conquistou a sua primeira vitória em estreias fora de casa na competição. Com Diego Alves e Bruno Henrique sendo pilares, e Gabigol marcando mais uma vez, o Rubro-Negro voltará para o Rio com os três pontos.



A dificuldade já era esperada, até por conta da altitude (3.750m). Arrascaeta, mais uma vez fora de posição, e um espaçamento entre meio-campo e defesa foram os principais problemas da equipe carioca que, mesmo melhor tecnicamente, não conseguia demonstrar seu poderio quando tinha a bola no ataque.



O time que entrou com os 11 titulares já tendo atuado em Libertadores, soube sofrer e vencer as adversidades extra-campo. Diego Alves liderando não só com defesas, mas orientando o tempo inteiro a retaguarda rubro-negra, segurou o primeiro tempo em 0 a 0.



No segundo tempo o Flamengo entendeu melhor a partida. Arão se posicionou melhor ao lado de Cuéllar, e reforçou a proteção dos dois zagueiros, que também tiveram atuação de destaque. Na frente, a entrada de Éverton Ribeiro trouxe mais profundidade ao setor ofensivo, que se precipitou menos e foi importante para que a defesa pudesse respirar e sofrer menos.



Aos 13 minutos, após uma jogada do incansável Bruno Henrique, que serviu Gabigol, a partida foi definida. Frio, o camisa 9 marcou o gol que selou a vitória de um valente e comprometido Flamengo. Se ainda não joga tudo que pode, hoje fez o necessário para uma estreia numa competição da dificuldade da Libertadores: venceu!