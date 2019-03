Vasco fecha parceria com Philips por iluminação de São Januário

O estádio de São Januário receberá nova iluminação a partir do mês de maio e estará encaixado dentro dos padrões da FIFA, CBF e também da Conmebol. A Philips assinará com o Vasco nesta quinta-feira (7) e trocará os atuais refletores por luzes de LED. O estádio do Cruzmaltino se tornará o segundo do Brasil a receber essa tecnologia, se juntando ao Morumbi, estádio do São Paulo.

A mudança visa a melhora do nível de claridade de São Januário, além da diminuição do consumo de energia. Só não haverá queda na economia financeira, por conta dos valores dos gastos com a mudança, que será nove vezes maior.

Ainda não há a confirmação se o estádio precisará ser fechado durante o processo. O certo mesmo é que o processo de desligamento da atual tecnologia, durará cerca de 20 dias.

As possibilidades são duas: trocar metade, em um período sem jogos, e depois a outra metade; ou fazer toda mudança de uma só vez, mas nesse caso o estadi teria de ser fechado. O Alvinegro possui também a opção de mandar seus jogos no Maracanã enquanto não tiver sua casa à disposição.

Até o presente momento, Vasco e Philips não possuem qualquer acordo para que a marca seja estampada no uniforme da equipe carioca.