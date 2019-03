Vasco acerta empréstimo de Rafael Galhardo ao Grêmio até o fim do ano

Rafael Galhardo ​​​​​​ é o novo reforço do Grêmio. Pouco utilizado no Vasco e sequer com numeração fixa para a temporada, o lateral-direito foi emprestado ao clube gaúcho até dezembro, com a opção de compra ao término do vínculo. O contrato com o Cruzmaltino vai até 2021.

O jogador de 27 anos desembarcou em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (06) para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, e ainda falou sobre sua chegada: "Estou muito feliz, motivado, para poder fazer um grande ano".

Será a segunda passagem de Rafael Galhardo pelo Grêmio. Em 2015, fez uma boa temporada pela equipe. Titular, disputou 49 jogos e marcou dois gols. Ainda recebeu o prêmio de melhor lateral-direito da Bola de Prata pelo Campeonato Brasileiro, feito pela Revista Placar.

Muito contestado pela torcida, o lateral perdeu espaço de vez no Vasco após as chegadas de Raúl Cáceres e Cláudio Winck, neste ano, para a posição. Na equipe gaúcha, deverá receber mais oportunidades. O Gigante da Colina irá arcar com pequena parte do salário do atleta.