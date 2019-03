Felipão elogia Palmeiras após vitória na Libertadores: "Estrategicamente jogamos bem" 

Na última quarta-feira (06), o Palmeiras visitou o Junior Barranquilla pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e conseguiu uma grande vitória, por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Gustavo Scarpa e Marcos Rocha.

Mesmo com a equipe sendo "incomodada" o tempo inteiro pelo time da Colômbia, para o técnico Felipão, o Palmeiras soube "matar o jogo no momento certo"

"O Júnior, em casa, foi nos colocando para trás. Não tínhamos uma saída adequada ao final do primeiro tempo e nem no início do segundo, para podermos reter essa bola (...) tivemos mais tranquilidade quando o Moisés entrou na posição (...) eles trabalhavam bem a bola mas chutavam de longe, sem a oportunidade viva do gol. No fim, criamos mais oportunidades e fizemos o gol (...) estrategicamente jogamos bem."

Ainda sobre o assunto, o professor completou: "soubemos administrar. Tivemos muitos poucos momentos de dificuldade na nossa área e no nosso gol. O Junior dominou, mas dominou a bola no meio e para trás (...) Nós soubemos matar o jogo no momento certo, mesmo não tendo a posse de bola por muito mais tempo".

O técnico também comentou sobre a importância de vencer um jogo fora de casa em uma competição como a Libertadores: "são seis jogos. Dos seis jogos, 12 pontos classifica. Então fazer três pontos em uma equipe que é adversária direta pela classificação, na casa do adversário, é muito importante".

Felipão soltou elogios a equipe do Junior Barranquilla, e lembrou que, na Libertadores do ano passado, em que o Palmeiras foi eliminado na semifinal contra o Boca Juniors, sua equipe também venceu na Colômbia, mas um jogador do Junior havia sido expulso ainda no primeiro tempo: "vencemos ano passado aqui, mas não esqueça que o Palmeiras venceu porque um jogador do Junior foi expulso no primeiro tempo. Sabíamos quem a gente estava enfrentando. Quando vimos os jogos do Junior contra o Athletico Paranaense ano passado (na final da Copa Sul-Americana), nos preparamos para um tipo de jogo diferente, um jogo onde o Junior proporia mais jogo. Foi o que aconteceu."

Perguntado sobre a possibilidade de treinar a seleção da Colômbia, Felipão disse ter ficado feliz com a lembrança, mas, despistou: "em uma outra oportunidade, quem sabe um dia eu até pense em trabalhar em uma seleção, e por que não a Colômbia?! Que é muito boa e será levada ao mundial -com dificuldades- pelo Carlos Queiroz"

Novidade no time e autor do primeiro gol do Palmeiras na Copa Libertadores, Scarpa elogiou o modo como sua equipe se portou em campo: "nossa equipe soube jogar muito bem a partida. Se portou bem em campo e soubemos matar o jogo, soubemos jogar da forma que o Junior impôs a partida para nós. Ficamos felizes com os gols, poderíamos ter feito mais um ou mais dois, mas foi o suficiente e fico muito feliz com a vitória.

O Palmeiras volta a campo pela Copa Libertadores nesta terça (12), às 19h15, no Allianz Parque contra a equipe do Melgar (Peru), ainda pela fase de grupos, lembrando que ambas equipes pertencem ao grupo F.