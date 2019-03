Gilberto decide, Bahia vence Santa Cruz-RN e avança na Copa do Brasil

O Bahia venceu o Santa Cruz de Natal e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Jogando na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, o tricolor contou novamente com gol do artilheiro Gilberto na metade do primeiro tempo e conseguiu segurar o placar até o final.

Com a classificação, o tricolor de aço terá pela frente um clássico regional, enfrentando o CRB, que eliminou o Goiás. É válido lembrar que á partir de agora os jogos passarão a ser de ida e volta novamente. As datas e ordem para os duelos contra os alagoanos ainda serão definidos pela CBF.

Tentando fazer com que a zebra não passeasse em campo pelo excelente gramado da Arena das Dunas, o Bahia se impôs e controlou bem a partida. Na defesa, conseguiu não sofrer nenhum risco na primeira parte e fez o gol - que seria o da vitória - com o centroavante Gilberto. O atacante sofreu e converteu o pênalti aos 28 minutos. Foi o 12º tento de "G9" em 11 partidas, número expressivo que o torna no momento o artilheiro do Brasil.

Na segunda etapa o Bahia passou a conviver com alguns sustos. Diferente do controle absoluto que teve nos 45 minutos iniciais, o time de Salvador passou a ser atacado pelo Santa Cruz de Natal, que mostrou-se perigoso em alguns momentos. Restando um minuto para o fim do tempo regulamentar, o goleiro Douglas teve que intervir cabeceio importante de João Victor.

Nos acréscimos, o time de Natal ainda teve escanteio com direito a goleiro na área, mas o tricolor conseguiu segurar a pressão e o placar até o apito final.