 São Paulo e Botafogo acertam últimos detalhes por empréstimo de Diego Souza 

São Paulo e Botafogo acertam os últimos detalhes para concluir a negociação por Diego Souza, que pode ser oficializada nesta quinta-feira (07). A previsão é de que o centroavante treine pela tarde, no CT da Barra Funda, e depois viaje para o Rio de Janeiro, onde vai assinar com o glorioso, conforme informou o site Globoesporte.com.

Precisando aliviar as contas, a diretoria tricolor já havia manifestado interesse em negociar o atleta, que considera a transferência praticamente acertada. O acordo será fechado por empréstimo até dezembro, quando terminará o contrato do centroavante com o Tricolor.

Ficou definido que o São Paulo terá prioridade em uma futura negociação pelo jovem atacante Luiz Fernando, desejado por Cuca. Apesar do alvinegro barrar a saída do atleta, se outro clube tentar o contratar até o fim do vínculo do jogador com o Botafogo (dezembro de 2021), o Tricolor tem de ser comunicado e terá a possibilidade de cobrir a oferta.

O clube do Morumbi também exigiu a possibilidade de renovar com Diego Souza ao fim do contrato de empréstimo com o alvinegro. Caso o tricolor não exerça esse direito de prorrogar o vínculo, Diego Souza assinará por dois anos com o Botafogo.

Caso haja uma proposta de venda definitiva pelo camisa nove até o final do ano no valor mínimo de 1,5 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões), o alvinegro ficará obrigado a liberar o jogador.

O Botafogo vai arcar com os salários integrais de Diego Souza e só poderá usar o jogador contra o São Paulo mediante o pagamento de uma multa de R$ 400 mil.

A dívida por Henrique Almeida não entrará na negociação. No Morumbi, a informação é de que os clubes têm entendimentos diferentes sobre os valores devidos pelo clube carioca.