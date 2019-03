Após classificação, Claudinei espera melhora de desempenho da Chapecoense:"Tem que evoluir"

A Chapecoense fez bonito na noite desta quarta-feira (06) contra o Mixto, clube de Cuiabá, pela segunda fase da Copa do Brasil na Arena Pantanal. De virada, o clube de Chapecó venceu por 2 a 1 e garantiu a vaga para a próxima fase da competição. Com gols de Everaldo e Perotti, o técnico Claudinei Oliveira analisou os dois tempos da Chapecoense no final do jogo. Claudinei não gostou do primeiro tempo, mas viu uma postura mais ofensiva na segunda etapa.

"O primeiro tempo foi bem abaixo do que a gente treinou e se propôs a fazer. Faltou profundidade. No segundo a gente conseguiu, vinha bem, o rival conformado com o empate, tivemos a bola na trave. Em um ataque deles, que nós estávamos com a bola dominada, levamos o contra-ataque e nosso melhor cabeceador não viu a aproximação do atletas deles e levamos o gol. Depois fomos para cima, conseguimos reverter. Final do segundo tempo cobramos a compactação, melhorou um pouco. Teve posse, fomos ofensivos, mas faltou ousadia para nossa equipe. Estava sempre fazendo o mais cômodo. Faltou essa agressividade no último terço. Teve no segundo tempo, por isso a melhora", disse o treinador.

O comandante mostrou-se contente com o resultado e elogiou o desempenho da segunda etapa, mas admitiu a necessidade de uma melhora nos quesitos responsabilidade e confiança da equipe.

"Feliz com a classificação. Acho que a gente tem que evoluir, isso não é segredo pra ninguém. Já ganhamos o Campanharo agora, mais um jogador. O Augusto voltando a entrar em forma. Estamos convivendo com muitos desfalques, muita troca de atletas. Mas a gente acredita que a hora que estivermos com todo mundo à disposição e tiver a competitividade, o interesse e a confiança que tivemos no segundo tempo hoje, a gente vai evoluir", afirmou o técnico.

O próximo desafio será contra o Criciúma, no domingo (10), às 16h, no estádio Heriberto Hülse, pela 12ª rodada do Catarinense. A Chape, em terceiro lugar com 21 pontos, busca subir para a segunda colocação.