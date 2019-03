Figueirense empata com Marcílio Dias e perde chance de voltar a liderança do Catarinense

Pelo Campeonato Catarinense, na noite dessa quarta-feira (06), o Figueirense visitou o Marcílio Dias buscando retomar a liderança, mas ficou no empate sem gols no Estádio Dr. Hercílio Luz, . O jogo foi recuperado da nona rodada do Estadual

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente, com as duas equipes chegando muito pouco ao ataque e errando muitos passes. As únicas chances relevantes foram dos donos da casa, no final da etapa inicial. Primeiro, Juninho Tardelli chutou rasteiro e Denis conseguiu boa defesa. Logo depois, Anderson Ligeiro teve a chance, mas novamente o goleiro do Figueira levou a melhor e salvou o perigo.

Após o intervalo, o confronto chegou a ganhar mais emoção, já que as duas equipes apresentaram mais criatividade e conseguiram armar boas jogadas. Logo aos cinco, o Furacão do Estreio ameaçou com João Diogo, que finalizou forte, mas Tom fez a defesa.

A resposta do Marcílio veio aos 23´. Jean Dias foi travado na hora do chute pela marcação e a bola explodiu no travessão. A jogada seguiu, e Roni até tentou deixar o dele, mas mandou pra fora. Com o jogo se aproximando do fim, os clubes sentiram o cansaço e diminuíram o ritmo, satisfeitos com o resultado.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 23 pontos na competição e permaneceu na vice colocação, chegando aos mesmo números que o líder Avaí, mas perdendo em saldo de gols. O Marcílio Dias soma agora 19 e caiu para o quarto lugar no torneio.