Com gol de barriga, Fluminense vence Ypiranga-RS e avança na Copa do Brasil

O Fluminense deixou mais um adversário pelo caminho na Copa do Brasil. Desta vez, a vítima foi o Ypiranga-RS, que foi derrotado pelo placar de 3 a 0, na noite desta quarta-feira (06), no Maracanã, em jogo válido pela segunda fase da competição. Everaldo, Luciano e Ganso marcaram para o Tricolor. Com a classificação assegurada, o Flu terá pela frente o Luverdense.

Flu superior e dominante

Com a bola rolando, o Fluminense pouco demorou para provar sua superioridade. Logo aos dois minutos, Yony encontrou Ganso livre na pequena área, que tocou sutilmente para o gol, obrigando Deivid a realizar boa defesa. Três minutos depois, coube ao Tricolor confirmar seu primeiro tento: Deivity errou na saída de bola e sobrou para Everaldo mandar para a rede: 1 a 0.

Após o gol inaugural, o Flu pisou no freio e diminuiu o forte ritmo de jogo, tanto que só voltou a assustar aos 28, quando Caio Henrique arrematou tirando tinta da trave, depois do passe de Yony. Mas era questão de tempo o segundo gol. Aos 36, Ganso tirou da cartola um toque para Caio Henrique, que invadiu a área e tocou para Luciano emplacar mais um: 2 a 0, placar parcial.

Ganso à la Renato Gaúcho

Na volta para a etapa complementar, os donos da casa trocaram passes e esperaram o melhor momento para forçar as jogadas mais agudas. 24 anos depois do histórico gol de barriga, o principal nome do Flu repetiu o mesmo feito. Aos 23 minutos, em jogada de escanteio, Digão tocou de cabeça e, na segunda trave, Ganso escorou de barriga para o gol: 3 a0.

Partindo para o final do confronto, o Flu permaneceu pressionando em busca do quarto gol, mas nada que fosse suficiente para furar o bloqueio defensivo do time visitante. Desta forma, o placar foi sacramentado, favorecendo aos tricolores, que avançaram na Copa do Brasil e mantiveram os 100% de aproveitamento no campeonato.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (10), diante da Cabofriense, no Maracanã, às 16h, pela terceira rodada da Taça Rio.