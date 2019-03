Na estreia na Libertadores, Grêmio empata com Rosario Central na Argentina

Na Argentina, o Grêmio ficou no empate com o Rosario Central na estreia na Libertadores da América. A equipe gaúcha saiu atrás no placar logo no começo do jogo, mas alcançou a igualdade com gol de Everton, ainda no primeiro tempo.

O jogo

O Rosario abriu o placar logo no primeiro minuto. Gil cruzou na medida para Zampedri, que colocou de cabeça para o fundo da rede. O Grêmio teve chance de empatar aos 11, quando Everton ficou na cara do gol mas parou na defesa de Ledesma. O empate veio no minuto seguinte, quando Marinho inverteu o jogo para o camisa 11, que avançou driblando os marcadores e mandou para o fundo do gol, deixando tudo igual na Argentina.

Ainda na primeira etapa, o Rosario chegou ao ataque mas sem grande perigo. Do lado gremista, Vizeu teve quatro oportunidades de virar o jogo.

Na segunda etapa o jogo foi mais tranquilo. Só aos 20 minutos o Grêmio levou perigo a defesa dos argentinos, quando Matheus Henrique soltou a bomba da entrada da área e o goleiro espalmou para escanteio. Aos 30, Marinho e Maicon trocaram passes, mas a bola sobrou para Everton, que colocou na rede, porém a arbitragem marcou impedimento. Já nos acréscimos, aos 47, Jean Pyerre cobrou falta na trave e no rebote Matheus Henrique colocou para fora.

E agora...

Com um ponto cada, as equipes ficaram logo atrás do Libertad, que venceu o Universidad Catolica por 4 a 1, na outra partida do grupo H, garantindo três pontos.

Na próxima terça-feira, o Grêmio recebe Libertad, às 21h30, na Arena. Na quarta-feira, também às 21h30, Rosario e Universidad Catolica se enfrentam no Chile.