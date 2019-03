Goleiro falha, Sóbis sai como herói e Internacional vence Palestino na Libertadores 

No Chile, o Palestino recebeu o Internacional pela primeira rodada da Copa Libertadores 2019. Jogando em casa, o Tricolor Chileno foi quem quis mandar no jogo, mas foram os brasileiros quem, estreando na competição, saíram de campo com os três pontos. Em jogo corrido, a falha do goleiro do Gonzalez permitiu único gol da partida, feito por Rafael Sóbis.

Primeiro tempo sem gols

Os chilenos começaram o jogo tomando a iniciativa, no ataque e com a bola. Enquanto isso, o Inter ficava postado na defesa esperando momentos para contra-atacar. Aos 10 minutos, Passerini pegou rebote e mandou marcou um gol, mas a arbitragem anulou: impedimento do camisa 9. Os brasileiros começaram a se soltar, com Edenílson armando jogadas.

Com Patrick e William Pottker, o Colorado também teve chances, mas nada que mudasse o placar. Em uma das investidas antes do intervalo, o Palestino quase abriu o placar: Marcelo Lomba defendeu os chutes de Jorquera e Gutiérrez.

A falha decidiu

O segundo tempo começou da mesma que o primeiro encerrou. Mandantes e com mais atitude, o Palestino chegou com perigo duas vezes ao gol de Lomba. Uma com Jimenéz e outra com Jorquera novamente. Explorando os contra-golpes, aos 37', o Inter sofre falta entre a lateral e o bico da grande área. Rafael Sóbis bateu, surpreendeu o goleiro e Gonzalez falhou ao ser pego no contra-pé: gol do Inter.

Logo em seguida, também numa falta, Guerrero resvala dentro da área e quase empata o jogo. A igualdade só não veio à tona porque o arqueiro colorado fez belíssima defesa. No mais, o Palestino pressionou, mas nada eficiente e o Internacional saiu de campo com os primeiros três pontos.

Na próxima rodada...

Agora, o próximo compromisso do Inter na Libertadores é contra o River Plate, em Porto Alegre, às 19h15 do dia 03/04 (quarta-feira). Já o Palestino recebe o Alianza Lima, um dia antes (02/04), às 21h30.

Ainda pelo Grupo A, Alianza e River entram em campo hoje (06), no Peru, às 21h30, pela primeira rodada da fase de grupos.