Fugindo de mais uma eliminação, Santos enfrenta América-RN pela Copa do Brasil

Em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, o Santos recebe, nesta quinta-feira (7), o América-RN no Pacaembu, às 21h30. Após ser eliminado para o River Plate-URU, na Sul-Americana, o Peixe não quer fazer feio em frente à sua torcida.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2007, ano da única vitória do América sobre o alvinegro. No retrospecto geral do confronto, o Santos conta com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Para a partida desta quinta-feira, já foram vendidos, antecipadamente, 3.750 ingressos. Lembrando que essa fase é disputada em partida única e quem vencer enfrenta o Atlético-GO na próxima fase.

Sampaoli deverá improvisar na lateral

O técnico Sampaoli não poderá contar com Felipe Jonatan, já que o lateral já jogou a competição pelo Ceará e não pode ser inscrito novamente. O atacante Cueva não foi o treino na última terça-feira (5) e perdeu a vaga no time.

Na lateral, o técnico argentino deverá improvisar Diego Pituca no lugar de Felipe. O jogador falou com a imprensa sobre a partida.

"Demos um passo importante (com a classificação antecipada no Campeonato Paulista). Estamos no caminho certo. Paulista é muito difícil e com três rodadas se classificar é um mérito nosso. Não podemos bobear (na Copa do Brasil), não podemos perder a classificação. Vamos para cima."

Provável escalação: Everson; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique, Diego Pituca; Alison, Jean Mota, Carlos Sánchez, Sotildo; Rodrygo, Derlis Gonzalez.

Técnico Moacir com personalidade

O América é líder do Campeonato Potiguar e tem duas vitórias em dois jogos. A equipe pretende surpreender o Santos no estádio Paulo Machado de Carvalho. O técnico Moacir Júnior tem consciência da dificuldade do confronto, mas quer fazer bonito.

“Sabemos das dificuldades que vamos ter no jogo, mas também sabemos da grande oportunidade que teremos de mostrar o nosso trabalho e mostrar o Rio Grande do Norte para o Brasil e o mundo. Estes jogos têm uma repercussão grande. Independente disso, preparamos a equipe para fazer um jogo inteligente.”

A última contratação da equipe, o meia Roger Gaúcho, pode ser novidade. Ele chegou na última semana e já está regularizado.

Provável escalação: Ewerton; Brand, Adriano Alves, Alison; Murici, Leandro, Adenilson, Hiltinho, Kaike; Max, Jean.

O árbitro da partida será Daniel Nobre Bins (RS) e seus auxiliares serão Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel.