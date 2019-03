ABC sai atrás do placar, busca empate e passa pelo Moto Club nos pênaltis na Copa do Brasil

Em Natal, depois de chegar a perder por 2 a 0 para o Moto Club, o ABC conseguiu chegar ao empate em 2 a 2 no tempo regular, levou para os pênaltis e se classificou à terceira fase da Copa do Brasil. Sem faltar emoção, os potiguares mostraram como se corre atrás do placar.

O jogo

Jogando em casa, foi o ABC quem partiu para cima no início no jogo, mas foi num contra-ataque de Juninho Arcanjo que o Moto criou a primeira grande chance do jogo. Em seguida, os potiguares responderam com Guilherme. Ligados nos contra-golpes, os maranhenses abriram o placar com Márcio Diogo, que pegou um cruzamento de primeira, aos 39 minutos. Depois disso, mais nada antes do intervalo.

No segundo tempo, os alvinegros buscaram insanamente a virada, mas a falta de qualidade técnica barrava o time potiguar. Aos 12', Márcio Diogo domina a bola na grande área, limpa a marcação e bate cruzado para ampliar o placar no Frasqueirão. Três minutos depois o ABC diminuiu: Maurício cabeceou com precisão após escanteio. Aí o ataque dos mandantes foi total. Até que aos 42, Ivan levanta a bola na área, Rodrigo Rodrigues sobe sozinho e cabeceia para empatar o jogo. Em seguida, a decisão da vaga foi decidida nos pênaltis.

Pênaltis

ABC: convertido por Ivan;

Moto: perdido por Márcio Diogo;

ABC: convertido por Eder;

Moto: convertido por Alisson;

ABC: convertido por Anderson;

Moto: convertido por Mateus Mendes;

ABC: convertido por Maurício;

Moto: convertido por Juninho Arcanjo;

ABC: convertido por Rodrigo Rodrigues.

Com a classificação heroica, o ABC agora enfrenta o Santa Cruz pela terceira fase da Copa do Brasil.