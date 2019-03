Muito perto de fechar com o Botafogo, Diego Souza joga futevôlei no Rio de Janeiro

Diego Souza está cada vez mais próximo do Botafogo. Prestes a ser anunciado como novo reforço do glorioso, o atleta foi visto matando a saudade do Rio de Janeiro. Diego aproveitou o forte calor que faz na cidade para jogar futevôlei na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O possível novo camisa 7 do clube disse que não poderia falar com a imprensa que assistia à exibição do jogador até porque não havia assinado nada - o que deve ser feito ainda nesta sexta.

Um dos poucos detalhes que impedem o acerto é quanto do salário será pago na carteira de trabalho e quanto será como Pessoa Jurídica, que será totalmente arcado pelo Alvinegro. Caso concretize a negociação, o meia-atacante chega por empréstimo ao Bota até o fim do ano, com opção de renovação por mais duas temporadas.

Apesar de ter surgido como volante e ter alcançado a melhor fase da carreira jogando como criador de jogadas, Diego chega ao Botafogo para atuar como definidor, função que fez em Sport e São Paulo.

No ano passado, foi o artilheiro do Tricolor, com 16 gols em 51 jogos. Na atual temporada, estreou marcando nos 3 a 0 sobre o Novorizontino, mas acabou como reserva em cinco das sete partidas posteriores que disputou.