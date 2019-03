Luciano celebra fase artilheira e diz torcer por permanência de Everaldo no Fluminense

Até o momento, foram 11 jogos e seis gols marcados. De fato, pode-se dizer que Luciano vem fazendo sua melhor temporada com a camisa tricolor. Mas não para por aí. O esquema proposto por Fernando Diniz, também, possui seu peso diante da boa marca alcançada pelo camisa 18: a movimentação entre os jogadores, que tanto é exclamada pelo treinador. Assim, Luciano apontou a importância do trabalho em conjunto, para que os gols saiam com mais frequência:

"Graças a Deus os gols estão acontecendo, a gente trabalha para isso. Claro que ainda tem muito que melhorar ainda, meus companheiros estão trabalhando todos juntos, corremos um pelo outro e isso está me ajudando bastante. Todos têm se destacado. Espero que a gente tenha mais destaque até o final da temporada", afirma.

Diferente do panorama atual, Luciano pouco brilhou na temporada passada. O jogador de 25 anos marcou apenas cinco gols em 24 partidas. Fato que é explicado pela posição ocupada dentro de campo no ano passado, onde era acionado somente no meio da área, tornando o diferencial da equipe para este ano.

"Ano passado, eu jogava centralizado e não tinha tanta gente perto. Hoje, você pode ver que tem três, quatro (jogadores) dentro da área. Me sinto bem à vontade jogando naquela posição, assim como centralizado. Mas graças a Deus está dando certo, a movimentação é importante. Isso que é o diferencial do ano passado para esse", salienta.

Os rumores envolvendo Everaldo e sua saída não param. Desta forma, Luciano, que completa a dupla dinâmica com o camisa 37, foi perguntado sobre a questão da brincadeira de despedida do atacante em seu perfil no Instagram. O atleta não confirmou a permanência de Everaldo, mas revelou que o jogador é de extrema importância para a equipe.

"A questão do post foi uma brincadeira. A gente estava na concentração e fizemos essa brincadeira. Mas não há nada demais, não sei se vai ou se fica, espero que fique porque é um grande jogador. Isso eu deixo para ele resolver. É um grande jogador e a gente espera que ele fique", revelou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (10), diante da Cabofriense, no Maracanã, às 16h, em um duelo importantíssimo válido pela terceira rodada da Taça Rio.