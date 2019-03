Com corte de Vinícius Júnior, Tite convoca David Neres para amistosos da Seleção Brasileira 

David Neres foi o nome escolhido por Tite para os amistosos da Seleção Brasileira contra Panamá e República Tcheca. O atacante do Ajax substitui Vinícius Júnior, cortado por ter rompido os ligamentos do tornozelo em partida da UEFA Champions League contra o time holandês.

É a primeira convocação do jovem revelado pelo São Paulo para a equipe principal. Ele esteve presente em algumas partidas das categorias de base e jogou o Sul-Americano sub-20 em 2017. Neres não tenho nenhum gol marcado nas divisões anteriores.

Edu Gaspar, coordenador técnico da Seleção, entrou em contato com os atletas para comunicar a decisão de corte e convocação, baseada nas informações e avaliações obtidas pela comissão técnica e departamento médico do Brasil.

“São dois jovens talentos que conseguiram destaque em campeonatos de alta competitividades e foram convocados pelo momento pessoal e pelo desempenho demonstrado. Somos uma comissão que está próxima dos jogadores e fiz questão de ligar para eles e passar as boas vindas ao David e nosso apoio ao Vinícius para uma excelente recuperação”.

Os convocados se apresentam no dia 17 para iniciar preparação para as partidas do dia 23, contra o Panamá, e 26, contra a República Tcheca. O primeiro jogo acontece em Porto, Portugal, e o segundo em Praga, cidade localizada no país do adversário.