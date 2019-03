Recordar é viver: há 10 anos, Vasco vencia o Flamengo em clássico marcado por expulsões

Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (09), às 19h, no estádio do Maracanã, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Rio. O histórico do confronto conta com 383 partidas disputadas, sendo 130 vitórias do Cruzmaltino, 145 derrotas e 108 empates.

O Clássico dos Milhões é caracterizado por duelos marcantes. Na noite de 22 de março de 2009, pela quarta rodada da Taça Rio, o Vasco ​derrotou o Flamengo, em pleno Maracanã com mais de 70 mil torcedores presentes, pelo placar de 2 a 0, em um clássico que contou com cinco expulsões - três para o lado cruzmaltino e dois para o rubro-negro. Os gols vascaínos foram marcados por Elton e Jéferson.

Como foi o jogo:

No começo da partida, o Flamengo tinha um certo domínio de jogo, mas logo aos 16 minutos viu o panorama mudar. Willians​​​​​​, que já tinha cartão amarelo, fez falta em Carlos Alberto e acabou sendo expulso.

O Vasco, com um jogador a mais, passou a ter mais posse de bola. Porém, aos 33 minutos, Carlos Alberto recebeu a bola em posição de impedimento e chutou para o gol. Como o lance já estava paralisado, o árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos não hesitou e aplicou o segundo cartão amarelo ao meia, que foi expulso e saiu de campo reclamando que não havia escutado o apito.

Aos 40 minutos, após uma bela jogada individual, Elton teve a grande chance de abrir o placar para o Cruzmaltino, mas acabou mandando a bola na rede de fora.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com Obina no lugar de Josiel. E logo na sua primeira oportunidade, aos três minutos, desperdiçou uma chance na frente do goleiro vascaíno Tiago. Aos oito minutos, o Rubro-negro viu perder seu segundo jogador na partida. Leonardo Moura fez falta dura em Ramon e recebeu o cartão vermelho direto.

O time de São Januário abriu o placar aos 11 minutos. Após falta cobrada para dentro da área, Elton aproveitou a sobra de bola e estufou as redes, sem chances para Bruno.

Dois minutos após o gol, Ramon derrubou Everton Silva e foi expulso pelo juíz Luiz Antônio, em lance passível de amarelo. O Flamengo viu a chance de partir pra cima e empatar o jogo, mas, aos 15 minutos, em um rápido contra-ataque, Rodrigo Pimpão serviu Jéferson, que chutou por cima de Bruno e ampliou a vantagem cruzmaltina, fechando o resultado.

No fim do jogo, o zagueiro Titi também recebeu o cartão vermelho, o terceiro jogador expulso do Vasco.

O Rubro-negro ainda teve algumas chances com Everton Silva, Obina e Ibson, mas não conseguiu evitar a derrota no clássico. O Vasco permaneceu na liderança de seu grupo na Taça Rio e encerrou um jejum de não triunfar sobre o maior rival desde 2007.

Confira os melhores momentos do jogo: