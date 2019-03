Com objetivos diferentes, Vasco e Flamengo se enfrentam na Taça Rio

O Clássico dos Milhões deste sábado (09), pela terceira rodada da Taça Rio, marcará o primeiro encontro dos dois times no ano, com expectativa de Maracanã lotado. O Vasco vai com força máxima, enquanto o Flamengo poupa time titular que jogou pela Libertadores.

Invicto, Vasco enfrenta o Flamengo visando manter boa fase

Ao que tudo indica, o Vasco terá equipe completa para a partida. Maxi López retorna ao time após ser poupado contra o Boavista, pela segunda rodada da Taça Rio, por conta de uma forte sinusite.

Além do argentino, Raul também está disponível para fazer dupla de volantes junto com Lucas Mineiro. Com isso, Thiago Galhardo deve voltar para o banco de reservas.

O técnico Alberto Valentim em entrevista coletiva na última sexta-feira (08), falou sobre a possível escalação do Flamengo para a partida.

“Estamos preparando o Vasco para enfrentar independente do jogador que começar (no Flamengo). Eles tem esse jogo no meio da Libertadores. Ouvimos que podem usar time misto, mas estamos nos preparando para jogar contra o Flamengo”.

Poupando jogadores, Abel Braga mandará time misto para o clássico

Rubro-negro enfrentará o Vasco com um time totalmente diferente da partida pela Libertadores na última sexta-feira (05), quando venceu o San José, em Oruro. Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Vitinho devem ser titulares.

O volante Cuéllar falou sobre a expectativa para o primeiro Clássico contra o Vasco no ano e de que forma a equipe encara a partida mesmo com um time modificado em relação ao jogo da libertadores.

“Para nós obviamente é um clássico, assim como o Fluminense e o Botafogo. Respeitamos nossos adversários, mas temos que ter seriedade para tentar os três pontos e fazer o melhor. Queremos ficar perto da vitória, vamos encarar o Vasco para buscar os pontos e ficarmos mais próximos da classificação”.

Prováveis escalações:

VASCO: Fernando Miguel; Cáceres, Leandro Castán, Werley e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro e Bruno César; Pikachu (Rossi), Marrony e Maxi López. Técnico: Alberto Valentim.

FLAMENGO: César; Rodinei, Thuler, Hugo Moura e Trauco; Piris e Ronaldo; Vitinho, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Vítor Gabriel. Técnico: Abel Braga.