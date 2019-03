Apresentado, Diego Souza rasga elogios ao Botafogo e afirma: “Pedi para vestir essa camisa”

Na manhã deste sábado (09), Diego Souza foi apresentado oficialmente como novo reforço do Botafogo. A cerimônia aconteceu na sede do clube, em General Severiano, zona sul do Rio de Janeiro.

O centroavante, que ainda pertence ao São Paulo, chega ao Alvinegro carioca por empréstimo até o fim do ano, quando termina seu vínculo com a equipe paulista.

Perguntado sobre sua chegada ao Glorioso, Diego se disse muito feliz e citou sua mãe, botafoguense de coração, como fonte de inspiração.

“O Botafogo sempre esteve presente na minha vida. Minha mãe é botafoguense, estou muito feliz, principalmente por dar essa felicidade a minha mãe”.

Veja abaixo mais tópicos da primeira entrevista coletiva do novo camisa 7 do Botafogo:

Negociação

“Desde quando surgiu a possibilidade de vir pro Botafogo eu vi um carinho do torcedor comigo e isso não tem preço. Fiquei muito feliz com o carinho, eu pedi para estar vestindo essa camisa, vou fazer de tudo para transformar esse carinho em gols”.

“Um projeto ambicioso, time aguerrido e que está criando identidade mito boa. Quero chegar pra agregar, ajudar. Que o torcedor chegue no estádio e saiba o que vai acontecer lá dentro. Que ele saiba o que vai esperar da equipe dentro de campo”.

Posicionamento e elenco

“Venho pra assumir a responsabilidade de camisa 7, camisa 9. Vou procurar fazer bem essa função. Vou fazer de tudo para me adaptar, é um time qualificado. Ano difícil, de muitos campeonatos importantes. Jogar um bom futebol e de igual pra igual com qualquer equipe”.

“Sou um cara ambicioso, que trabalha visando conquistas e espero do Botafogo essa receptividade maravilhosa, um grupo de trabalho bem alegre e feliz, me recebendo bem já fico feliz com isso”.

Expectativa

“Expectativa maravilhosa, esse ano temos três campeonatos importantes e como disse a expectativa é ótima para uma conquista. Time tem tudo para surpreender, jogadores de qualidade, treinador estudioso e inteligente. A gente tem tudo para crescer juntos. Motivado bastante para ajudar. To pronto para ajudar se precisar segunda feira já poderia estar em campo”.

O que a torcida pode esperar?

“Pode esperar um jogador aguerrido, guerreiro, que vai se doar bastante e vai procurar fazer gols. Minha função hoje é de assumir essa responsabilidade e ajudar com gols, assistências, segurando a bola, para que as coisas deem certo para a gente”.

Saída do São Paulo

“Esse ano as coisas não aconteceram da melhor maneira pra o São Paulo, eu não joguei muito esse ano então nem me avalio, mas tenho certeza que todo ano na minha carreira o final é sempre proveitoso, fico tranquilo sei do meu potencial. Não to aqui para provar nada pra ninguém e sim para agregar e trazer alegria para essa torcida. Isso não tem preço, você chega aqui e vê o torcedor feliz com a sua chegada, é um combustível”.

Mística da camisa 7 do Botafogo

“Fico feliz de estar recebendo essa camisa 7 de grandes jogadores, o que pude acompanhar foi o Túlio, artilheiro. O que quero são esses fluidos bons da camisa 7 para que eu possa vesti-la e continue dando sequência nessa camisa que é tão histórica para o clube”.

Entrada no grupo seleto de jogadores que atuaram nos quatro grandes do Rio de Janeiro

“Hoje não quero nem lembrar de onde joguei, estou feliz aqui. Vim jogar um bom futebol e fazer gol”.

Retorno à Cidade Maravilhosa

“Sou carioca, não to vindo para o Rio para passear, nem por gostar do Rio de Janeiro. Vim para o Botafogo como meu trabalho, sempre fui muito profissional. Tenho que trabalhar, trabalhar bem, tenho bastante gente para ajudar. Botafogo tem um projeto, uma ambição”.

Aposentadoria

“Eu comentei sobre isso ano passado, tinha mais um ano de contrato (no SP). Agora tenho contrato com o Botafogo até o final do ano, vou fazer o melhor trabalho possível. Mas se eu tiver inteiro, tiver lenha pra queimar, a gente conversa para dar continuidade ao trabalho”.