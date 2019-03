Presidente do Botafogo revela desejo antigo por Diego Souza e celebra contratação

Jogador do Botafogo, Diego Souza foi apresentado oficialmente na manhã deste sábado (09), no salão nobre de General Severiano. Com a sede tomada pela torcida Alvinegra, o artilheiro foi recebido com festa e prometeu dar a resposta dentro de campo.

Após a apresentação oficial de Diego, o presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej, conversou com a Vavel Brasil e falou sobre a expectativa com a chegada do camisa 7:

"A expectativa é total. A gente sabe da experiência do Diego nos outros clubes demonstra toda essa nossa expectativa. É um jogador que conquistou vários títulos e tenho certeza de que aqui ele vai conquistar vitórias e também títulos para o Botafogo. Essa é a expectativa que nós temos."

O presidente Alvinegro também revelou que o Botafogo tem interesse na contratação do atacante desde 2016:

"Há algum tempo, mais ou menos desde 2016, nós estávamos procurando trazer o Diego para o Botafogo. A família é botafoguense, isso é muito importante, há um interage entre o Botafogo e ele. E pelo o que ele falou, a gente vê que ele está pronto para ajudar o Botafogo e tenho certeza de que teremos grande sucesso."

Nelson também comentou alguns detalhes da negociação de Diego e o definiu como craque:

"Toda negociação de um craque é muito difícil, ela tem vários pontos que devem ser discutidos entre as partes. O São Paulo, evidentemente, nós discutimos e acertamos tudo. Graças a Deus está tudo resolvido, tudo assinado, e agora vamos para o campo."