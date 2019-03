Poupando titulares, Chapecoense enfrenta Criciúma pelo Catarinense

Adversários na terceira fase da Copa do Brasil, Chapecoense e Criciúma se enfrentam agora em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Catarinense. A equipe alviverde visita o Tigre para confronto neste domingo (10), às 16h.

Com retrospecto de disputa bastante equilibrado e acirrado, o clássico catarinense conta com uma curiosidade, há uma sequência de 22 jogos sem vitória do time visitante. Na última partida, a Chape venceu o Tigre por 1 a 0 dentro de casa.

Para o jogo, as baixas no elenco do Criciúma são poucas. O Tigre não conta apenas com Zé Augusto, o volante foi expulso na rodada passada, contra o Marcílio Dias. Já a Chape está sem os zagueiros Joílson e Douglas, e os atacantes Bruno Silva e Alan Ruschel, todos por lesão.

Visando o topo da tabela, o Verdão precisa vencer o Criciúma e torcer para uma derrota do Avaí (atual líder do Campeonato) diante do Tubarão. Além disso, o Figueirense, que está na segunda posição, precisa no máximo empatar com o Brusque, dentro de casa.

Estando na terceira colocação, a Chape contabiliza 21 pts, dois a menos que o Avaí e Figueirense, que estão empatados com 23. O critério de desempate é por saldo de gols. Já o Criciúma luta para entrar no G4, para então poder disputar a semifinal do torneio.

Provável Chape: João Ricardo; Eduardo, Luiz Otávio, Hiago, Bruno Pacheco; Tharlis, Elicarlos e Yann Rolim; Lourency, Everaldo e Victor Andrade.

Provável Criciúma: Luiz; Maicon, Sandro, Derlan e Marlon; Jean Mangabeira, Eduardo, Daniel Costa e Caíque; Andrew e Reis.