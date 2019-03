Grêmio passa fácil pelo São José em noite de estreia de Tardelli

Mesmo jogando com a equipe reserva, o Grêmio deu show na Arena, vencendo o São José pelo placar de 3 a 0, pelo Campeonato Gaúcho. André foi o destaque do duelo, com duas assistências é um gol. Montoya e Pepê completaram o placar neste sábado (9).

O jogo começou sem muita ofensividade na Arena. O primeiro lance de maior perigo foi aos 18 minutos, quando Matheus Henrique deixou para Jean Pyerre que cruzou na área. A bola desviou em Dudu Mandai, que quase marcou contra. Aos 21, Tassio aproveitou rebote e mandou de primeira, a bola desviou em Darlan e saiu.

O Grêmio abriu o placar aos 28 minutos, com Montoya. Na grande área, André tocou para Jean Pyerre, que fez o corta luz, deixando argentino na cara do gol, mandando no ângulo. Aos 30, Pepê ampliou. André fez o pivô e tocou de calcanhar para o outro atacante, que, de cara com o goleiro, deu a cavadinha para o fundo da rede.

No final da primeira etapa, aos 41, André quase marcou o dele. Novamente fez o pivô e finalizou por cima do gol.

Aos 12 minutos da segunda etapa, o Tricolor trocou passes no entorno da área e a bola sobrou para Matheus Henrique, que chutou em cima de Darlan. Na sequência, Thaciano tentou o cruzamento, mas a bola bateu na zaga e saiu. Aos 16 foi a vez de Tiago Pará arriscar para o São José, mandando por cima do gol. Aos 22, Mano ficou cara a cara com Júlio César, que fechou o gol e fez a defesa. A bola ainda tocou o travessão e na sequência a zaga gremista afastou o perigo.

Aos 31 da etapa final, após dar duas assistências para o gols gremistas, André fez o seu. O atacante iniciou a jogada, que passou por Tardelli, estreante da noite, e Pepê, que chutou cruzado e o centroavante só tocou para dentro do gol, fazendo o terceiro da partida.

A vitória deixa o Grêmio com 23 pontos e a um empate da classificação ao mata-mata. Na próxima rodada recebe o Internacional, no domingo (17), às 19h. O São José ocupa a quarta colocação, com 12 pontos podendo ser ultrapassado por outras equipes ainda na rodada. No próximo domingo (17), às 17h, a equipe vai até Santa Cruz enfrentar o Avenida.