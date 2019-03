Leandro Castan estende contrato com o Vasco por mais três anos

O Vasco acertou a renovação de contrato com o zagueiro Leandro Castan na tarde dessa sexta-feira (08) por mais três temporadas. O pai do zagueiro participou da reunião que ocorreu em São Januário.

Capitão do Gigante da Colina e uma das referências da equipe comandada por Alberto Valentim, Castan caiu nas graças da torcida após ajudar o clube na permanência na série A em 2018. No inicio do ano o Corinthians sondou o jogador de 32 anos, mas as negociações não evoluíram.

Formando boa dupla de zaga com Werley, o defensor jogou 24 partidas em um pouco mais de seis meses de clube e comemorou sua renovação de contrato com o Vasco.

“Estou muito feliz aqui no Vasco. Fui muito bem recebido por todos quando cheguei, não demorei muito para sentir o calor da torcida. Nunca imaginava que seria dessa forma. Muito contente com essa renovação. Agradeço ao presidente Campello e ao Alexandre Faria pela confiança. Tenho certeza que serei ainda mais feliz aqui em São Januário. Ainda tem muita coisa pela frente, mas estamos no caminho certo. Meu objetivo é fazer história aqui dentro do Vasco”.

Alexandre Faria, diretor executivo, também se manifestou sobre a extensão do vínculo do jogador com o Cruzmaltino: “O Castan demonstrou uma identificação enorme com a camisa do Vasco desde o primeiro momento que chegou no clube. É uma atleta que dispensa comentários do ponto de vista profissional, considerando suas performances físicas e técnicas. Ele é um verdadeiro líder, o nosso capitão, o cara que sempre puxa o grupo para cima, que traz a molecada para trabalhar cada vez mais. Essa renovação fará muito bem para o Vasco”.