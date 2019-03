Valentim projeta Clássico dos Milhões e minimiza time misto do rival: "Vai ser o Flamengo"

Antes de comandar o último treino visando o clássico contra o Flamengo, pela Taça Rio, o técnico vascaíno Alberto Valentim, nesta sexta-feira (09), concedeu entrevista coletiva em São Januário.

Ele afirmou que as mudanças na equipe rival não mudará a maneira do Vasco de jogar: "Estamos preparando o Vasco para enfrentar independente do jogador que começar (no Flamengo). Eles tem esse jogo no meio da Libertadores. Ouvimos que pode usar time misto, mas estamos nos preparando para jogar contra o Flamengo", comentou.

Valentim ainda completou falando sobre a possibilidade de enfrentar um time misto e ressaltou a força do Rubro-negro, independente dos jogadores que serão utilizados: "Se acontecer de vencermos, com todo o respeito ao Flamengo, vai ser o Flamengo. Vamos jogar contra o Flamengo, é um dos elencos mais fortes da América do Sul".

Confira outros tópicos da entrevista de Alberto Valentim:

Sobre ser um jogo de afirmação

Não é jogo de afirmação nenhuma. Estamos no início de trabalho, estamos crescendo a cada dia. Isso é nítido. Independente do resultado, vamos continuar buscando essa evolução, sem deixar que nada nos atrapalhe.

Expectativa e preparação

São dias diferentes os que antecedem o clássico. Aqui no Rio, em Minas, São Paulo. Tem uma expectativa maior no começo da semana. Preparação diferente, com certeza. Para todos, principalmente para os jogadores.

Responsabilidade

De maneira alguma (aumenta a responsabilidade do Vasco contra time reserva do Flamengo). Se o Flamengo jogar com o time titular e nós ganharmos, não vamos pular mais por isso. Nosso campeonato não termina amanhã.

Ajuda a Máxi López

Passar confiança. A melhor forma de ajudar os jogadores a estarem confiantes é fazer com que treinem ao máximo, exigir, cobrar para que se entreguem. Eles têm que sair exaustos do treino. O Maxi está bem e à disposição para o jogo.

Marrony e Rossi

Marrony, se tivesse jogado o penúltimo jogo, talvez eu o tivesse tirado também. Está muito bem, assim como Rossi, que está evoluindo na parte física.

​​​​​​Bruno César e Galhardo

Os dois são camisas 10. Galhardo consegue fazer um vaivém melhor que o Bruno, por características físicas, tem bola aérea melhor. Bruno talvez tenha a penúltima bola aérea de mais vezes de qualidade. Galhardo conduz mais a bola. Bruno tem a bola parada.

Yago Pikachu e escalação

Pikachu vinha bem, mas a gente precisava aproveitar que o Rossi vinha bem para dar minutos a ele. A gente vai procurar usar os 11 jogadores com aquilo que a gente acha que encaixa bem contra o Flamengo.

Título Estadual

Quero ser campeão aqui no Vasco. Quero muito. O grupo merece muito, a diretoria está fazendo de tudo para nos dar a melhor condição de trabalho. Temos que trabalhar muito para fazer isso acontecer. Peço que os jogadores lembrem disso a cada segundo do treino.​​