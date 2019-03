Avaí perde para Hercílio Luz com time alternativo e cai na tabela do Catarinense

Depois de oito jogos invicto, o Avaí voltou a perder na temporada. Então líder do Campeonato Catarinense, o Leão da Ilha acabou derrotado pelo Hercílio Luz, no Estádio Aníbal Costa, em Tubarão. Kayron marcou o único gol da partida válida pela 12ª rodada do Estadual neste domingo (10).

O Avaí entrou com vários reservas em vista da partida da Copa do Brasil ainda nesta semana. Apenas Alex Silva, André Moritz e Getúlio continuaram em relação ao jogo contra o Brasil de Pelotas na última quinta-feira (7).

O ex-avaiano Rudnei, aos 17, e Getúlio, aos 40, tiveram as melhores chances da primeira etapa, mas não tiraram o zero do placar. Logo no início da etapa final, aos seis, Rudnei cruzou, Ricardo afastou mal e Lima ajeitou no rebote para Kayron, que limpou a marcação e tirou do goleiro para fazer 1 a 0.

Geninho acionou o banco, colocando Daniel Amorim, João Paulo e Matheus Barbosa, normalmente titulares do time do Avaí. Aos 19, Rafael Pereira quase ampliou a vantagem, batendo uma falta muito forte da intermediária, mas Frigeri desviou e a bola bateu no travessão.

Do outro lado, o goleiro salvou o time do Hercílio Luz. Aos 31, João Paulo cobrou escanteio, Daniel Amorim cabeceou no meio do gol, mas Tigre salvou com o pé. Já nos acréscimos, Getúlio teve grande chance após cruzamento de Ricardo, mas a bola caprichosamente bateu na trave e o time da casa garantiu a vitória.

Com 23 pontos, o Avaí cai da primeira para a terceira colocação, ultrapassado por Figueirense, que tem 26, e pela Chapecoense, que tem 24. O Hercílio Luz permanece em oitavo, com 10 pontos, mas agora abre três pontos de vantagem para Tubarão e Metropolitano, que estão na zona de rebaixamento.

Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Avaí visita o Vasco, na quinta-feira (14), às 21h30. Pelo Catarinense, o Leão terá pela frente o clássico contra o Figueirense no próximo domingo (17), às 16h, na Ressacada. Antes, no sábado (16), o Hercílio Luz tem duelo importante na luta contra o rebaixamento diante do Metropolitano, fora de casa, às 16h.