Após vitória contra a Tombense, Mano Menezes se diz satisfeito e revela planos para David

O Cruzeiro venceu a Tombense por 2 a 0 no Mineirão, na tarde deste domingo (10), pelo Campeonato Mineiro e segue em busca da ponta da competição. Os gols da vitória foram marcados Sassá e David. O técnico Mano Menezes revelou, em entrevista coletiva após a partida que as jogadas em velocidade pelos lados eram parte de sua estratégia para surpreender o time de Tombos.

“O coletivo esteve bem e os valores individuais apareceram. Essa é a ordem, a equipe soube jogar o jogo, encontramos espaços. A Tombense joga com uma linha mais alta, a gente trabalhou um pouco de velocidade pelos lados, com profundidade, esssa era a ideia do jogo. Exageramos um pouquinho na bola longa, mas quando fizemos bem construímos as jogadas e um bom número de outras oportunidades que poderiam ter feito um placar maior”, conta.

Sassá fez de pênalti para a equipe da casa no primeiro tempo. No segundo tempo, David fechou o placar após boa jogada com Dodô. Durante a entrevista, o técnico cruzeirense ressaltou a importância de David no elenco azul celeste.

“Ele fez uma boa atuação, foi importante no jogo. Sofreu a penalidade máxima, fez o segundo gol. É isso que nós queremos dele, pra isso que estamos trabalhando há bastante tempo com ele. A questão de tirá-lo (do jogo) foi por precaução. A nossa ideia era trabalhar hoje com 60 minutos pra ele, 45 minutos para Marquinhos Gabriel, talvez até menos, mas em função de Thiago ter saído antes, colocamos Marquinhos um pouco mais. David é um jogador com uma característica que nós não temos muito. Jogador de velocidade, drible, arranque com força. Pra nós o quanto antes o tivermos como opção no mínino para entrar em um jogo importante, é fundamental e estamos cuidando para tê-lo já na quarta-feira (13)", disse.

Para fechar, Mano disse aos jornalistas que está contente com as peças do elenco, porém não descarta a chegada de algum jogador experiente que possa fazer a diferença em um jogo decisivo.

“Me sinto contente com o grupo que tenho, temos ótimos jogadores para jogar de diversas maneiras para uma temporada longa, com muitos jogos. Precisamos ainda de algumas alternativas a mais, como jogadores experientes para sustentar jogos que teremos mudar como tivemos que mudar hoje"

A comissão técnica e os jogadores, agora, voltam a atenção para o segundo jogo da fase de grupos da Libertadores na próxima quarta-feira (13), às 19h15, contra o Deportivo Lara-VEN, no estádio Mineirão.