Figueirense vence Brusque e reassume liderança do Catarinense

O Figueirense recebeu o Brusque na tarde deste sábado (9), pela 12ª rodada do Campeonato Catarinense, e venceu por 2 a 0. Com a vitória o Furacão agora segura a liderança do Estadual, três pontos a frente do Avaí, que ainda joga na rodada, contra o Hercílio Luz, fora de casa.



Desde o início do primeiro tempo o domínio do jogo foi todo do Figueira, que conseguiu abrir o placar cedo, aos 9 minutos, em uma jogada ensaiada. Júlio Rusch cobrou escanteio rasteiro, dentro da área para finalização de Alípio. A bola desviou em Everton Dias, tirando o goleiro Paulo Sérgio da jogada.

O ritmo dos donos da casa continuou intenso, e aos 29 minutos a vantagem foi ampliada. Foram 13 passes seguidos até a bola chegar em Alemão Teixeira, na ponta direita, que cruzou pra área para cabeçada de Willian Popp, encontrando Júlio Rusch que finalizou para o fundo da rede. A partir daí o Figueira apenas administrou a vantagem.



O segundo tempo foi mais do mesmo: Figueirense atacando e dominando a partida, enquanto o Brusque sentia muita dificuldade em trocar passes e sair do campo defensivo. Isac e Gustavo entraram no final do jogo, mas não conseguiram mudar o placar.



A próxima partida do Figueirense é o clássico contra o Avaí, na Ressacada, domingo (17), às 16h. Com a derrota, o Brusque permanece em quinto lugar, com 16 pontos, sendo ameaçado pelo Criciúma, que ainda joga na rodada e tem dois pontos a menos. A próxima partida do Quadricolor é contra o Marcílio Dias, dentro de casa, no próximo sábado (16), às 18h.