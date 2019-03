Internacional vence Aimoré e garante classificação às quartas de final do Gauchão

Em jogo movimentado, o Internacional venceu o Aimoré no estádio Beira-Rio pelo placar de 2 a 0. Sarrafiore e Rafael Sobis marcaram e garantiram três pontos ao Colorado na 9ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O início da primeira etapa foi dominada pelo Internacional, que trabalhava a bola no campo de ataque, procurando encontrar espaços, já que o Aimoré estava todo na defesa. O primeiro lance de perigo foi de bola parada, Nonato foi derrubado pela direita e o árbitro marcou falta. D'Alessandro cobrou direto, surpreendendo Pitol, que espalmou para escanteio.

Aos 15 minutos, após tabelar com Sobis, Bruno cruzou na área e Neílton antecipou a zaga, finalizando na trave. Na sequência, a bola desviou na defesa e saiu em escanteio. Na cobrança, D'Alessandro novamente surpreendeu Pitol, cobrando direto, mas o goleiro fez a defesa.

Com maior posse de bola, o Inter continuava em busca do gol, que saiu aos 25 minutos. Rafael Sobis pressionou a saída de Pitol e ficou com a bola, colocando de volta na área. Nonato apareceu soltando a bomba, mas o goleiro fez a defesa. Na sobra, D'Alessandro ajeitou para Sarrafiore que, livre na entrada da área, dominou e mandou para o gol, abrindo o placar no Beira-Rio.

A equipe visitante por sua vez, nas poucas oportunidades que teve a bola antes do gol Colorado, ainda não havia levado perigo, mas aos 29 minutos ganhou uma falta ao lado esquerdo da área. Na cobrança, Gian mandou direto, obrigando Daniel a fazer uma boa defesa. Dois minutos depois, Wagner finalizou pela direita e novamente o goleiro colorado trabalhou para evitar o empate.

Como o Inter diminuiu o ritmo após marcar, o Aimoré cresceu no jogo e aos 40 teve outra oportunidade. Wagner avançava pela direita e foi derrubado por Neílton. Na cobrança de falta, Leandro Canhoto, apesar da distância, mandou direto, fazendo Daniel salvar mais uma vez.

O segundo tempo foi movimentado no Beira-Rio. Nos minutos iniciais, as equipes equilibraram as ações. Logo no primeiro minuto, Henrique deixou para Wagner, que cruzou na pequena na área, a bola encontrou Marco Antônio, que desviou para fora. Aos 7, em contra-ataque, Marco Antônio avançou e tocou para Henrique. O lateral finalizou de canhota e a bola ia se perdendo pela linha de fundo, até que Emerson Santos apareceu para garantir, mas quase marcou contra.

Na resposta, o Internacional trocou passes e a bola ficou com D'Alessandro, que ajeitou para Nonato finalizar. O goleiro Pitol fez grande defesa. Aos 12, o Colorado apareceu novamente, Sarrafiore tocou para o camisa 10 da equipe, que colocou na segunda trave, Uendel subiu para desviar para fora.

Passados os primeiros 15 minutos da etapa final, o Inter voltou a ter o controle do jogo, buscando ampliar o placar, mas o segundo gol só saiu aos 35. Wellington Silva deu belo passe para Rafael Sobis que, de cavadinha, encobriu o goleiro do Aimoré, fazendo o 2 a 0.

A vitória deixa o Internacional na vice-liderança, com 19 pontos. Na próxima rodada é clássico Gre-Nal, às 19h do domingo (17), na Arena do Grêmio. Antes disso, o Colorado entra em campo pela Libertadores, contra Alianza Lima, às 21h30 da quarta-feira (13), no Beira-Rio.

O Aimoré é quinto colocado, com 12 pontos. No próximo (17) a equipe vai ao estádio Centenário enfrentar o Caxias, às 17h.