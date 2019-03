Santa Cruz e CSA ficam no empate em jogo sem muitas chances pela Copa do Nordeste

Um para cada lado! Foi assim que ficou o placar entre Santa Cruz e CSA, em partida disputada pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Com as duas equipes bem na competição regional, foram os alagoanos quem abriram o placar, no finalzinho do primeiro tempo. Depois do intervalo, os pernambucanos começaram em cima e empatara. No mais, ninguém saiu do Arruda com mais três pontos, mas o ponto conquistado fez jus ao que ambos produziram: poucas chances.

No finalzinho... gol

O primeiro tempo começou acelerado. Aos 10 minutos, foi o Santa Cruz quem deu a primeira finalização perigosa. Após cruzamento por baixo, a bola sobrou para Pipico, ele chuta e João Carlos fez grande defesa. Em seguida, aos 14, Matheus Sávio cruzou para Apodi, que cabeceou para o chão, mas Anderson fez milagre e salvou o Santa. Depois disso, o jogo ficou um tão trancado no meio de campo, mas com CSA melhor. Tanto que aos 41, Apodi desceu pela direita e cruzou. Patrick Fabiano passou pela bola e ela sobra para Manga, que, livre de marcação, domina e chuta no ângulo: 0 a 1. Depois do gol, os mandantes tentaram pressionar, mas pararam na defesa azulina.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO @CSAoficial



MANGA APROVEITA CRUZAMENTO DE APODI E ABRE O PLACAR!



STAxCSA#CNEnoLiveFC

Vem assistir a esse jogaço no LiveFC: https://t.co/sg7z3sFCyN pic.twitter.com/UCmSA8mf0k — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 10, 2019

No comecinho... gol

O Santa Cruz voltou do intervalo determinado a empatar. E logo aos cinco minutos, Pipico sofre falta a um metro da área. Na cobrança, o próprio Pipico chutou forte, a bola passou do lado da barreira do CSA, e morreu no fundo da rede do goleiro João Carlos.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO @SantaCruzFC!



PIPICO É MATADOR DEMAAAAAAAIS! CHAMA QUE O HOMEM DECIDE! ATÉ DE FALTA!!!!



STAxCSA#CNEnoLiveFC

Vem assistir a esse jogaço no LiveFC: https://t.co/sg7z3sFCyN pic.twitter.com/riJz2f0vh5 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 10, 2019

Depois do gol, a Cobra Coral ainda teve mais duas boas chances: uma com Elias, aos 11', e outra com o mesmo Pipico, o melhor em campo, aos 27'. Esperando um erro do adversário, o Azulão não conseguiu pressionar, entretanto barrou taticamente os grandes perigos pernambucanos. No mais, 1 a 1 em Recife.

Como ficam na Copa do Nordeste?

Com mais um ponto, o Santa Cruz agora tem nove pontos e lidera o Grupo A, mas o Fortaleza ainda não jogou na sexta rodada e tem oito pontos. O CSA vai para 10 pontos e ocupa a terceira posição do Grupo B, porém Bahia (9 pts), Náutico (8) e Confiança (7) podem passar os alagoanos no decorrer da rodada.

Na próxima ronda da Copa do Nordeste, o Tricolor visita o Ceará, às 16h do sábado (23). Já o Azulão recebe o Sergipe, às 19h do domingo (24).