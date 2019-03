Hernanes marca, mas São Paulo não sai do empate contra Ferroviária 

JOGO VÁLIDO PELA 10ª RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA 2019, NO PACAEMBU, EM SÃO PAULO.

Jogando no Pacaembu o São Paulo não conseguiu superar a Ferroviária na noite deste sábado (9) e ficou no 1 a 1, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O resultado fez o Tricolor perder uma posição no Grupo D e agora é o segundo colocado com 14 pontos, assim como o líder Ituano. Já a Ferroviária se manteve no segundo lugar do Grupo C com os mesmos 14 pontos do líder Corinthians.

Com o empate, o São Paulo conseguiu a melhor sequência do ano. Ao todo, são três partidas sem ser derrotado.

São Paulo começa bem, mas sai atrás do placar

Logo aos nove minutos de jogo, Antony finalizou com perigo após contra-ataque do Tricolor paulista, a bola acabou passando em cima do gol defendido por Tadeu. Dois minutos mais tarde foi a vez de Gonzalo Carneiro assustar a meta da Locomotiva após um chute de fora da área. Hernanes pegou o rebote, porém a bola foi desviada.

A partir dos 14 minutos a Ferroviária tomou conta das ações do jogo. Primeiro com o volante Uchoa que finalizou de longe e fez Tiago Volpi trabalhar. No minuto seguinte a equipe do interior paulista fez boa jogada pelo lado direito da zaga são-paulina. Lúcio Flávio finalizou, mas o arqueiro estava bem postado para realizar a defesa. Na terceira tentativa o bloqueio foi quebrado.

Rayan fez a inversão de jogo e achou Diego sozinho, novamente pelo lado direito da defesa. O camisa 7 tocou para Léo Artur dentro da área e o atacante fez uma pintura, colocou a bola no ângulo esquerdo de Volpi. Ferroviária 1 a 0.

Em desvantagem no marcador, Vagner Mancini tirou o zagueiro Anderson Martins e colocou o jovem Helinho para dar mais movimentação ao São Paulo, que carecia de jogadas de ataque. Mesmo com a mudança o São Paulo só chegou ao gol adversário em uma falta batida por Hernanes e defendida por Tadeu.

Reação imediata

Logo no primeiro giro do relógio, Hernanes recebeu bom passe de Léo na intermediária. O camisa 15 cortou a marcação e bateu no canto do arqueiro grená, empatando o jogo.

O São Paulo buscou a virada quatro minutos depois, após cabeceio de Carneiro acertar o travessão da Ferroviária. Helinho também não conseguiu concluir o cruzamento de Igor Vinícius e mandou para fora aos nove minutos da segunda etapa.

O Tricolor continuava atacando. Aos 25 minutos novamente Hernanes finalizou com perigo e a bola passou próxima do gol. Antony, aos 34, finalizou de esquerda mas não atingiu a meta do oponente.

No final, Hernanes carimbou a trave mais uma vez. Após cobrar falta no lado direito do campo de ataque, Lúcio Flávio desviou e a bola acertou em cheio a trave de Tadeu. Foi o último susto do jogo e também a perda da liderança do Grupo D do Campeonato Paulista.