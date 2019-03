Após empate, Hernanes exige mais da equipe: "Acho que temos que melhorar"

São Paulo e Ferroviária se enfrentaram pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, no Pacaembu, no último sábado (10). Mesmo pressionando e mostrando volume de jogo, o Tricolor não saiu do empate de 1 a 1 contra a Locomotiva.

Hernanes, autor do gol do São Paulo na partida, saiu de campo exigindo melhora da equipe e demonstrou preocupação com a defesa.

“Eu acho que temos que melhorar, ainda não está bom. A gente vinha dois jogos sem tomar gols, tínhamos uma consistência defensiva forte, bem concentrada, mas hoje houve relaxamento e isso me preocupa”, ressaltou Hernanes.

O meia afirmou que faltou atenção na equipe durante o jogo e declarou que o time precisa ter boas atuações constantes.

“Ganhar uma partida e afrouxar a atenção, temos que melhorar nesse aspecto, manter uma constância por todo o campeonato. Consequentemente, as vitórias virão”, afirmou o meia.

Para finalizar, o capitão foi questionado se era necessário chamar a atenção dos companheiros, mas aliviou e disse que a equipe ainda não se acostumou com o peso da camisa do clube.

“É uma equipe jovem, tem que se se acostumar com o peso da camisa do São Paulo, saber que aqui temos que jogar para ganhar todos os jogos e dar a vida sempre”, finalizou Hernanes.

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Paulista é contra o Palmeiras, no próximo sábado (16), às 16h30. O palco do jogo ainda não foi confirmado. O Tricolor tenta restaurar os problemas de enchente no Morumbi a tempo para receber o clássico.