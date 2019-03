Valentim valoriza empate do Vasco no Clássico dos Milhões: “Ponto muito importante” 

Vasco e Flamengo empataram em 1 a 1 no Maracanã em uma partida recheada de grandes chances, muita emoção, confusão e gols, de estrangeiros. Arrascaeta para o Rubro-negro, Maxi López, aos 50 minutos do segundo tempo, para o Cruzmaltino, empatando o jogo no último lance da partida.

Na coletiva depois da partida, Alberto Valentim valorizou o empate e frisou a vontade do time em buscar a igualdade: “Ponto muito importante, mostrou mais uma vez o que a gente vem conversando desde que voltamos de férias. É um time que vem se entregando. A forma que entramos, a seriedade que entramos contra o Madureira, a equipe mostrando muita força, garra, vontade de jogar”.

Danilo Barcelos foi exaltado pelo treinador pela disposição ao evitar o que seria o segundo gol do Flamengo aos 48 minutos do segundo tempo, dando uma arrancada de quase 100 metros e salvando em cima da linha: “Hoje não desistimos da partida em momento nenhum, antes mesmo da jogada do pênalti, com o Danilo dando um pique de quase 100 metros para evitar o gol do Rodinei".

Quanto a invencibilidade, o comandante disse que o foco é somar pontos, pois o regulamento dá vantagem para o time de melhor campanha: “Até foi um pedido meu que estivéssemos serenos e tranquilos para buscar o empate até o final. A gente não está preocupado em empatar porque vamos perder invencibilidade, queremos somar pontos porque o regulamento dá vantagem para melhor campanha”.

Outros trechos:

Pênalti de Maxi López

O Maxi está se empenhando mais para entrar em forma, se dedicando mais, e a gente precisa muito dele. Não foi brilhante, e a gente precisa criar. Mas participou bastante, é muito importante, e a frieza para cobrar o pênalti, colocou toda a qualidade ali.

Nível do jogo

O Flamengo tem um elenco de qualidade. A gente entrou sabendo que iria encontrar muitas dificuldades mesmo não sendo a equipe que o Abel jogou na Libertadores. Tivemos chances claras já no comecinho com o Yago, depois um cabeceio do Marrony.

Bom resultado e foco na Copa do Brasil

Quando se fala de empate, dependendo de como foi o empate, lógico que o nosso vestiário estava bem mais feliz que o do Flamengo. Mas, repito, a gente continua a nossa caminhada. Virar a chave, compromisso muito importante contra o Avaí.

Time titular

Em relação ao Vasco, foi o time titular hoje. Isso que os jogadores têm de entender. O próximo jogo, na Copa do Brasil, vamos analisar bem, estudar bastante o Avaí, e depois vou decidir.