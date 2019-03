Carille elogia atuação do Corinthians no clássico: "Melhor jogo na temporada"

Após a partida entre Corinthians e Santos, que terminou em 1 a 1,o treinador Fábio Carille comentou sobre toda a situação envolvendo Sampaoli, além de destacar a ótima atuação do time no clássico alvinegro.

Sobre a atuação de sua equipe Carille falou sobre este jogo ter sido o melhor do ano já que o time vinha sendo questionado pela falta de futebol apresentado até aqui no ano.

"Sem dúvida, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. As chances que o Santos teve foram em erros nossos, de saída de bola. Eles jogaram no contra-ataque. Normalmente, as equipes estão jogando no contra-ataque contra eles. Então, saio muito satisfeito" – afirmou Carille.

Segundo os comentários do treinador ele montou uma estratégia de pressão na saída de bola do Santos buscando dificultar a troca de passes que é a principal qualidade do rival.

"Nós acompanhamos alguns jogos que eles (Santos) fizeram, todo time que marcou em cima eles tiveram dificuldade. Foi isso que a gente trabalhou de diferente. Com a bola, procuramos trocar bastante passe e envolver. É uma equipe que gosta de pressionar. É perigoso porque eles podem roubar a bola no seu campo, mas você pode estourar em cima da linha defensiva. Essa foi a proposta, e que funcionou muito bem – disse o técnico.

Ainda segundo o treinador o desempenho da equipe tende a crescer com os jogos já que o time começa a ter mais tempo para treinar que é essencial para Carille.

"A tendência é ser melhor. Agora entramos em outra sequência. O campeonato não está legal. Se o Palmeiras tivesse mais tempo poderia fazer melhores jogos. O Santos não fez um jogo legal contra o Palmeiras, não fez hoje e tomou de cinco do Ituano. O São Paulo também. Enfim, isso não serve só para o Corinthians. Pegamos equipes do interior que vêm treinando desde novembro. O espetáculo, de uma forma geral, para os grandes, passa pelo calendário. O ideal são seis jogos por mês. Uma quarta tem jogo, a outra não. Se fizer isso, acredito que o torcedor e vocês vão acompanhar jogos melhores".

Por fim, o comandante declarou que Gustavo, que se lesionou contra o São Bento, ficará de fora do próximo jogo contra o Ceára, na quarta feira (13).

"Não tem previsão, está fora do jogo contra o Ceará. Vamos ver se vai ter condições de jogar no domingo, mas ainda não temos previsão".