Gonzalo Carneiro é suspenso pelo TJD e desfalca São Paulo contra o Palmeiras

Gonzalo Carneiro, atacante do São Paulo, foi suspenso pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) por dois jogos devido a expulsão contra o Red Bull Brasil, em fevereiro, em duelo que foi válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O jogador já cumpriu um jogo de suspensão automática e, consequentemente, poderá ser desfalque contra o Palmeiras, no próximo sábado (16).

A defesa de Carneiro deverá conversar com o técnico Vagner Mancini para decidir se irão tentar efeito suspensivo para que ele possa atuar no clássico, no próximo final de semana, no Estádio do Pacaembu, pela 11ª rodada do Paulista.

Ainda no primeiro tempo, o atleta levou um cartão amarelo por entrada dura em Rafael Carneiro, no jogo contra o Red Bull, em 24 de fevereiro. Depois, após ver a lesão no jogador, o árbitro da partida, Luiz Flávio Oliveira, reviu a decisão e decidiu aplicar cartão vermelho. Carneiro foi enquadrado no artigo que trata do “uso de força excessiva”.