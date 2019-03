Botafogo leva susto no início, mas vira jogo contra Madureira e ainda sonha no estadual

Botafogo e Madureira se enfrentaram nesta segunda-feira (11), em jogo válido pela Taça Rio. A partida começou com gol-contra de Marcinho logo no início, mas o Botafogo se impôs e confirmou o favoritismo nos últimos minutos.

O primeiro tempo do jogo começou agitado, com o Alvinegro jogando bem e buscando boas oportunidades. Logo aos 12 minutos, Marcinho, em lance de total infelicidade, desviou a bola contra a meta do gol de Gatito, fazendo com que o Madureira saísse na frente. Após o primeiro gol, o time de Zé Ricardo dominou toda a partida, não deixando com que o adversário chegasse perto de sua meta e criando boas chances de ataque, como a cobrança de falta de Cícero, no travessão.

Na segunda etapa, o Glorioso continuava a pressionar e criando boas jogadas com as subidas dos laterais, conseguiu marcar com Jonathan, em belo chute cruzado que empatou o jogo. Com o jogo empatado, a situação do Botafogo se mantinha muito complicada na tabela, mas para o alívio da equipe e de Kieza, que agora sofre com a sombra de Diego Souza. O atacante marcou pela primeira vez na temporada e garantiu a vitória, mantendo viva a esperança do time de seguir na briga pelo bicampeonato carioca.

O Botafogo volta a campo pela Taça Rio no domingo, às 19h, contra o Fluminense, em jogo que pode marcar a estreia de Diego Souza.