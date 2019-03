Zé Ricardo comemora vitória contra o Madureira, mas afirma: "Estamos devendo bastante ainda"

Em pleno Nilton Santos, o Botafogo saiu atrás, sofreu, mas conseguiu vencer o Madureira por 2 a 1, de virada. O resultado foi importantíssimo para o Alvinegro, que abriu vantagem em relação aos times da parte de baixo da tabela e manteve vivo o sonho da classificação para as semifinais da Taça Rio.

Após a partida, Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva e elogiou seus comandados, que souberam ser pacientes para conseguir a virada. Porém, assumiu que a equipe ainda está devendo.

"A gente sabia que seria complicado, sabíamos da proposta do Madureira. O gol logo cedo fortaleceu a ideia. Quando a gente pega uma equipe assim é paciência, tocar a bola, trabalhar. A gente apostou nisso, girar a bola para abrir os espaços. Foi a primeira das quatro finais que tínhamos. Dá confiança para o clássico. Estamos devendo bastante ainda e só vamos conseguir sair dessa situação se conseguirmos a classificação para as semifinais. O trabalho agora é preparar a equipe para o clássico, o Fluminense vem em ótima fase".

Perguntado sobre a importância do gol de Kieza - que vinha sendo criticado pela torcida - nos minutos finais, o treinador falou sobre a recuperação da confiança do atleta.

"Acreditávamos que a oportunidade poderia surgir por dentro ou com os dois homens abertos. O Kieza vive uma fase difícil, hoje mesmo conversamos. A confiança para um atleta é importante. Só falei para ele continuar firme que uma hora sairia o gol".

Zé também comentou a questão das vaias para o lateral direito Marcinho, autor do gol contra que abriu o placar para o Madureira em um lance de grande infelicidade.

"O Marcinho tem de se acostumar, o futebol tem esses altos e baixos. Ainda está em formação, quando as coisas não andam bem, as críticas acontecem. Mas é importante viver isso para ganhar experiência. Ele não se esconde da partida, isso é fundamental. Falei para ele, confie na gente como a gente confia em você. Quando saiu o gol, ele esbravejou: 'A gente não merecia perder esse jogo'. Está vivendo o Botafogo. Que a torcida reconheça também quando merecer".

O técnico do Glorioso avaliou a chegada de Diego Souza, reforço de maior expressividade para essa temporada. De acordo com ele, existe sim a possibilidade do novo camisa 7 e de Kieza atuarem juntos.

"O Diego é extremamente inteligente, foi volante, segundo volante, meia e goleador. A estrela que tem de brilhar é essa (do Botafogo), ele não vai brilhar sozinho. Essa é a ideia. É importante para o Carioca, um atrativo, o Botafogo precisava de um jogador do porte do Diego. Já tinha trazido o Cícero. Quero reconhecer o esforço da diretoria para aumentar nossa capacidade, apesar de termos um elenco enxuto".

"O Diego Souza vem para agregar demais, não descarto em nenhum momento, no Flamengo joguei com Vizeu e Damião, no Vasco com Riascos e Rios, não tem problema nenhum de espaço".

Por fim, Zé Ricardo dissertou sobre o início de ano ruim do Botafogo no estadual, mas afirmou que a equipe está no caminho certo e que tem total confiança em seu elenco.

"A gente tem alternado bons jogos, boas atuações, sabemos o caminho que temos de fazer. Alguns atletas importantes tiveram problemas no início da temporada, dividimos forças para Copa do Brasil e Sul-Americana. Queríamos dar foco maior a essas competições porque duram até o segundo semestre, e também pelo retorno financeiro. Nosso grupo é um pouco menor, talvez tenha prejudicado um pouquinho, mas estou muito confiante de que as coisas vão acontecer".