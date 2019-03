Mais uma baixa: Vitinho tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo contra a LDU-EQU

Após uma boa exibição no empate contra o Vasco, no último sábado (9) pela Taça Rio, Vitinho realizou um exame nessa segunda-feira (11), e foi constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda. Com isso, o atacante será o sexto desfalque do Flamengo por lesão no atual momento.

Além do camisa 11, os zagueiros Rhodolfo e Juan, e os atacantes Lincoln, Uribe e Berrío também estão no departamento médico do clube. O caso mais grave no momento é do jovem atacante, que ficará afastado do gramado por cerca de dois meses. O centroavante colombiano já está em fase final de recuperação, mas ainda não se sabe quando voltará a ser relacionado.

Com essa lesão na coxa, Vitinho desfalcará o Flamengo contra a LDU-EQU, pela 2ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Com mais de 52 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o Rubro-Negro busca se manter 100% e dar mais um passo na busca pela classificação de maneira antecipada

Lesionados do Flamengo:

- Rhodolfo - panturrilha esquerda

- Juan - tendão de Aquiles

- Uribe - torção no tornozelo direito

- Lincoln - coxa esquerda

- Berrío - coxa esquerda

- Vitinho - músculo adutor da coxa esquerda