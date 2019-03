Internacional prorroga vínculo de Patrick até 2021

O Internacional exerceu a opção compra de 25% dos direitos do volante Patrick junto ao Monte Azul. No acerto, o Colorado pagará 1,5 milhão ao clube paulista. Com isso, o vínculo do atleta com o clube gaúcho, que ia até 2019, se estendeu por mais três temporadas, indo até dezembro de 2021.

O jogador chegou ao Inter no final de 2017, para as temporadas seguintes, assinando contrato de empréstimo por dois anos. Na negociação o clube já havia adquirido 25% de seus direitos.

Em 2018 ele foi um dos destaques da equipe e se tornou homem de confiança de Odair Hellmann. Nesta temporada, o rendimento do volante está abaixo do esperado, o que lhe rendeu críticas por parte do torcedor. Ao total, Patrick atuou 57 vezes com a camisa colorada, balançando as redes 9 vezes.