Palmeiras recebe Melgar em estreia de uniforme comemorativo

Diante de 28 mil torcedores, O Palmeiras recebe, nesta terça-feira (12), o Melgar, do Peru, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores da América. Será o primeiro jogo da temporada no estádio pela competição.

O Verdão tem um histórico positivo contra os times peruanos: são 29 vitórias, seis empates e oito derrotas, com 98 gols marcados e 44 sofridos.

Felipão terá time descansado

O técnico palmeirense poderá contar com o seu time titular descansado, já que contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, Felipão optou por escalar um time alternativo. E o professor não ficou muito feliz com o desempenho da sua equipe no empate contra o time do interior.

“Não teve ansiedade, teve erro. Uma série de detalhes que espero corrigir até o jogo de terça porque a Libertadores é diferente. Todos estão trabalhando com vontade, não tem o que cobrar nos dias de trabalhos. Temos de ter o acerto final para termos o resultado que nos interessa.”

O jogo desta terça-feira marcar a estreia do terceiro uniforme do palmeiras para a temporada. É uma homenagem à conquista da Libertadores da América, há 20 anos. Na ocasião, o Verdão levantou a taça diante do Deportivo Cali.

Felipão poderá contar com retorno de Deyverson, já que o atacante está suspenso apenas no estadual. Único desfalque é o zagueiro Luan, que segue se recuperando de lesão.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gustavo Gómez, Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique, Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Borja (Deyverson), Dudu.

Libertadores é o triunfo dos peruanos

A equipe de Jorge Pautasso já eliminou o Universidad de Chile e o Caracas, nas primeira e segunda fases. Porém, no Campeonato Peruano, a situação é complicada; é o penúltimo colocado, com três pontos em três jogos.

A equipe chegou ao Brasil no último domingo (10) e, nesta segunda-feira (11), treinou no CT do São Paulo.

A única vez que o Melgar havia jogado no Brasil foi contra o Atlético Mineiro e a partida terminou 4 a 0 para o Galo.

Provável escalação: Cacédo; Giancarlo Carmona, Paolo Fuentes, Villalba, Miffilin; Alexis Arias, Nicolas Freitas, Vidales, Joel Sánchez, Araraki; Bernardo Cuesta.

Arbitragem

O trio de arbitragem será paraguaio. O árbitro é Mario Diaz De Vivar e seus assistentes são Milciades Salvisar e Roberto Cañete.