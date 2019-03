São Paulo tenta efeito suspensivo para ter Gonzalo Carneiro no clássico

O São Paulo entrou oficialmente nesta terça-feira (12) com o pedido de efeito suspensivo no Tribunal de Justiça Desportiva, a fim de liberar o atacante uruguaio Gonzalo Carneiro para o clássico contra o Palmeiras que acontece no próximo sábado (16), às 16h30, no Estádio do Pacaembu.

O Tricolor interferiu na situação após o atleta ter sido julgado na última segunda-feira (11) a dois jogos de gancho, devido a expulsão no empate contra o Red Bull Brasil em 0 a 0. Uma partida já foi cumprida no jogo contra o Bragantino, ou seja, restaria outro duelo para cumprir.

Como o pedido para ter o atacante no Choque Rei partiu do técnico Vagner Mancini, o São Paulo tentará a liberação nesta semana para contar com o camisa 19 na próxima rodada.