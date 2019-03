Com Reinaldo de volta, Mancini esboça São Paulo para o clássico

O São Paulo começou a ser desenhado no treino desta terça-feira (12) no CT da Barra Funda, para o clássico contra o Palmeiras que acontecerá no próximo sábado (16), às 16h30, no Estádio do Pacaembu.

Na atividade de hoje (12) os atletas trabalharam o fortalecimento muscular no gramado em um circuito de treino funcional. Os goleiros Tiago Volpi, Jean, Junior e Lucas Paes realizaram um treino de contenção de ataques.

Após a primeira parte do trabalho físico, Vagner Mancini esboçou a equipe titular do Tricolor atuando com apenas oito atletas na linha. A escalação foi Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Anderson Martins e Léo; Luan, Hernanes e Antony; Pablo.

Destaques do treino Tricolor

Brenner, jovem atacante do São Paulo, teve ótimo desempenho na atividade e recebeu elogios dos companheiros.

O lateral esquerdo Reinaldo foi integrado no treinamento após a primeira parte. O jogador retorna de lesão muscular e participou de um trabalho de finalização, com os laterais cruzando para os atacantes concluírem.

O uruguaio Carneiro chegou a participar dos treinamentos na Barra Funda, mas atuou boa parte do tempo entre os reservas. O técnico interino ainda não sabe se poderá contar com o atacante que cumpre suspensão. Hoje (12) o São Paulo entrou com efeito suspensivo no Tribunal de Justiça Desportiva para liberar o jogador.

Biro Biro, Everton e Liziero ficaram no REFFIS para aprimorar a parte física. Os três atletas estão no período final de recuperação de lesões.

Nenê está fora

Ainda sentindo dores após pancada no joelho esquerdo, o meia não jogará o clássico.

Em um treinamento no CT da Barra Funda ocorrido na semana passada, o meia sofreu uma pancada de Igor Gomes, que fez Nenê perder o jogo contra a Ferroviária no sábado (9). O camisa 10 será reavaliado na semana que vem.

O São Paulo está em segundo no Grupo D do Campeonato Paulista com 14 pontos. Nas últimas duas rodadas da primeira fase do torneio a equipe enfrenta o Palmeiras e o São Caetano.