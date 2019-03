Sem Yago, Sport fecha com Alison e mira zagueiro do Juventude 

Sprint final. É a situação que vive a diretoria do Sport no atual momento. Apesar de ter acertado com o volante Yago e confessado expectativa de ter o jogador nessa semana, a tendência é que o clube de fato não consiga a liberação com os árabes, que se mantiveram firmes e não cederam nem mesmo com a vontade pessoal do atleta em desembarcar no Recife. Sem Yago, a diretoria acionou o plano B. Alison, do Votuporanguense.

Destaque da Serie A-2 do Campeonato Paulista e titular absoluto do Cav, Alison também foi viabilizado por Guto Ferreira. O treinador rubro-negro gostou do que viu quanto ao atleta e obteve boas informações com contatos do futebol de São Paulo.

Formado no Fluminense, o jogador tem 22 anos e já passou pela Ferroviária. No Votupororanguense desde a temporada passada, o volante se destacou no título da disputada Copa Paulista de 2018 e manteve o nível na Segundona do Paulistão este ano, atuando em todos os jogos do time sem ser substituído nenhuma vez.

Zagueiro do Juventude na mira

Outro nome que negocia com o Sport e tem prazo encurtado para definição é o zagueiro Victor Salinas, do Juventude. Canhoto, o defensor tem 26 anos e já jogou em clubes como Uberaba, Tombense, Vila Nova, Portuguesa Santista e URT. No ano passado destacou-se no Campeonato Mineiro e foi eleito "jogador destaque do interior".