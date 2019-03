Pessoas ligadas ao futebol prestam homenagens a Eurico Miranda

Eurico Miranda faleceu na manhã desta terça-feira (12) no Rio de Janeiro, fato que causou grande comoção em pessoas ligadas ao ex-presidente do Vasco e ao futebol. Romário, Ricardo Rocha e Paulinho deixaram mensagens para dirigente.

O ex-atacante do Cruzmaltino postou no Twitter que Eurico foi um de seus poucos amigos no esporte e que sentirá saudades: “Faleceu agora há pouco o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, ele tinha um câncer no cérebro. Eurico foi um dos pouquíssimos amigos que fiz no futebol. Com certeza, sentirei falta de fumarmos um charuto juntos e dos bons papos que batíamos. Meus sentimentos à família!”, disse o baixinho.

Faleceu agora há pouco o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, ele tinha um câncer no cérebro. Eurico foi um dos pouquíssimos amigos que fiz no futebol. Com certeza, sentirei falta de fumarmos um charuto juntos e dos bons papos que batíamos. Meus sentimentos à família! pic.twitter.com/bZ31CI4xu1 — Romário (@RomarioOnze) March 12, 2019

Paulinho, hoje no Bayer Leverkusen, também prestou homenagem. O jovem foi revelado pelo Gigante da Colina quando Eurico Miranda era presidente: “Momento difícil para todos aqueles que sabiam que esse homem fazia de tudo pelo Vasco da Gama. Descanse em paz, Doutor, Obrigado por tudo! #DoutorEurico”.

Momento Difícil para todos aqueles que sabiam que esse homem fazia de tudo pelo @VascodaGama. Descanse em Paz Doutor, Obrigado por tudo! 🙏🏻🌹 #DoutorEurico pic.twitter.com/ycRiRgE6jn — Paulinho (@PaulinhoPH7) March 12, 2019

Ricardo Rocha, hoje assessor de futebol do Criciúma, também deixou breve mensagem: “Faz parte da história do futebol. Obrigado! Vá em paz, Dr. Eurico...”, postou no Twitter.

Faz parte da história do futebol. Obrigado! Vá em paz, Dr. Eurico... pic.twitter.com/1bG2qYa8em — Ricardo Rocha (@RicardoRocha94) March 12, 2019

Por meio de suas redes sociais, o Flamengo também prestou seus sentimentos com o falecimento de Eurico: “O Clube de Regatas do Flamengo manifesta suas profundas condolências ao Club de Regatas Vasco da Gama e a toda sua torcida pelo falecimento do ex-presidente e Presidente do Conselho de Grandes Beneméritos, Eurico Miranda”.

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta suas profundas condolências ao Club de Regatas Vasco da Gama e a toda sua torcida pelo falecimento do ex-presidente e Presidente do Conselho de Grandes Beneméritos, Eurico Miranda — Flamengo (@Flamengo) March 12, 2019

O Vasco decretou luto de três dias por conta do falecimento do ex-mandatário e suspendeu todas as atividades desta terça-feira (12). O velório está marcado para às 18h na Capela Nossa Senhora das Vitórias e será aberto ao público. O enterro, reservado para os familiares, acontece no Cemitério São João Batista, nesta quarta-feira (13).