Londrina encara o Botafogo-PB pela Copa do Brasil

O Londrina viaja até João Pessoa, na Paraíba, para enfrentar o Botafogo-PB, pela terceira fase da Copa do Brasil, em jogo que abre a rodada. A bola rola às 19h15 desta quarta-feira (13), no Almeidão. O único confronto das duas equipes em suas histórias, foi em 9 de julho de 1978, pela Série A do Brasileirão, no Estádio do Café. O Tubarão acabou perdendo por 2 a 1, com Magno marcando duas vezes para a equipe visitante.



A parada promete ser dura novamente, já que o Xerifão do Nordeste vem bem na temporada, liderando o Grupo A do Campeonato Paraibano, com 18 pontos em oito jogos, sendo seis vitórias e duas derrotas. O Belo também é líder do seu grupo na Copa do Nordeste, ao lado do Ceará com 11 pontos em cinco jogos - três vitórias e dois empates.





Foco e força máxima



Do lado do Londrina, o objetivo é não passar o sufoco que passou contra o Paraná, na segunda fase, quando ia perdendo até os minutos finais da partida, mas Luquinha acertou um belo chute de falta e classificou o Tubarão. A vaga veio nos pênaltis.



"Essa classificação nos ajudou muito, somos um time muito jovem, então classificar em uma partida difícil como aquela e com todo aquele drama, foi muito bom. A gente ganhou uma grande experiência para ter mais tranquilidade no decorrer do campeonato", disse o atacante Anderson Oliveira.



A equipe comandada por Alemão terá um ótimo reforço para o embate. Raí Ramos está liberado, deixando o elenco todo à disposição do técnico. O lateral treinou normalmente no palco da partida e está recuperado de dores nas costas que o tiraram do segundo tempo da partida contra o Operário, no empate em 1 a 1.



A escalação deve ser repetida pela terceira vez, com: Alan; Raí Ramos, Augusto, Silvio e Felipe; Romulo, Germano e Marcinho; Luidy, Uelber e Anderson Oliveira.



"Acredito que eu não mude o sistema de jogo. Nossa equipe tem se portado bem", comentou o treinador.





Força máxima lá, força máxima cá



O técnico do Botafogo-PB, Evaristo Piza, também poderá contar com todo seu elenco para a partida desta quarta. O time titular foi poupado na última rodada do Campeonato Paraibano, no domingo, e agora tem o desafio de levar um bom resultado para o jogo de volta, no Estádio do Café. Saulo, que foi herói na segunda fase da competição, Marcos Aurélio e Clayton são os destaques da equipe.



"Sem desmerecer o Paraibano, mas vou optar por uma equipe alternativa. Preciso recuperar esses atletas. Na quarta-feira já temos o primeiro jogo da Copa do Brasil. Isso já foi decidido desde o início da semana. Vamos dar sequência ao planejamento", disse Piza, antes da partida contra o Atlético de Cajazeiras, pelo Paraibano.



O Xerifão do Nordeste deve jogar com: Saulo; Roniery, Donato, Lula e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinicius, Clayton e Marcos Aurélio; Adalgiso Pitbull e Nando.