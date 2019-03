Levir Culpi cobra classificação do Atlético-MG na Libertadores: "É obrigação"

O Atlético-MG entrou pressionado para enfrentar o Nacional em Montevidéu . Vindo de uma derrota em casa contra o Cerro Porteño, o Alvinegro precisava da vitória para impedir que os uruguaios abrissem 6 pontos de vantagem na tabela. Novamente com o tão criticado esquema de 3 volantes, os mineiros tiveram pouco poder de chegada no ataque e acabaram dando espaço para Nacional, que em uma jogada de linha de fundo, fez o gol do jogo na cabeçada de Bergessio.

As duas derrotas em dois jogos na fase de grupos da competição, preocupam bastante as pretensões do clube para alcançar a fase eliminatória. No entanto, o trenador Levir Culpi declarou que o Galo tem chances de classificação e que todos irão representar a camisa atleticana.

"O momento é ruim, mas pode ficar bom. O que nós temos que fazer, é procurar dar o melhor de nós. Ainda existe a oportunidade de classificar. Vamos tentar não deixar escapar. Vamos representar a camisa do Atlético. É uma obrigação nossa. Precisamos nos unir, fechar o grupo. Quem sabe a bola entre da próxima vez".

O comandante ainda reforçou o bom desempenho da equipe, porém, é preciso melhorar na finalização.

"Não tem o que fazer numa hora dessas, fomos bem. Procuramos correr. Não tenho nenhuma queixa de falta de esforço ou de empenho de algum jogador. O que falta mesmo é a minha parte. É o conjunto, o time como um todo. Mais chutes, mais gols. Isso que nós precisamos cobrar de todos".

Em relação acrítica ao ataque atleticano, que vive uma seca de três jogos sem fazer gol na Libertadores, Levir deixou claro que é preciso manter a paciência com o time que está jogando.

"Isso me preocupa. Significa que perdemos a linha dos números. Mas não podemos mexer muito nas coisas que estamos fazendo. Pelo contrário, temos que repetir as coisas que fazemos acertadamente, pois assim o time se entrosa. Se a cada momento ruim, eu começar a mexer no time, não dará certo".

O próximo compromisso do Atlético será domingo (17), pelo Campeonato Mineiro, contra o América. Já pela Copa Libertadores, o clube volta a jogar só no dia 3 de Abril, contra o Zamora, em Belo Horizonte.