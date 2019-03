Alvo de críticas da torcida, Kieza recebe mensagem de apoio de Rodrigo Pimpão

Kieza não vive um bom momento no Botafogo. Titular absoluto após a saída de Brenner, o atacante vem sendo alvo de críticas por parte da torcida alvinegra. Com a chegada de Diego Souza, a probabilidade é de que K9 vá para o banco de reservas e dê lugar ao novo camisa 7 do clube, que foi contratado com um grande status.

Porém, enquanto Diego não estreia, Kieza busca mostrar serviço e convencer o treinador Zé Ricardo de que merece seu lugar na equipe. Na partida da última segunda (11), contra o Madureira, o centroavante marcou o gol da vitórias nos minutos finais do jogo e salvou o Botafogo de entrar na zona da degola do Campeonato Carioca.

Companheiro de posição, Rodrigo Pimpão fez questão de enaltecer o feito. Em seu Twitter oficial, o atacante publicou uma mensagem de apoio da Kieza, onde destaca a luta do atleta para conseguir obter bons desempenhos.

No texto, Pimpão disse o seguinte: "No jogo em que recebi seu passe para meu gol, apontei e fui até vc, ontem nada mais justo do que poder celebrar seu gol, Kieza, juntos. Poucos sabem o qto lutamos, nos dedicamos diariamente para obtermos bons resultado. Sempre Acreditar. #JuntosSomosMaisFortes".

Não se sabe ainda qual será o time titular no clássico contra o Fluminense, no próximo domingo (17), às 19h (de Brasília), no Maracanã, mas pode ser que o jogo pode marque a estreia de Diego Souza com a camisa do Glorioso. Resta saber quem deixará a equipe para a entrada do centroavante.