Fim de contrato próximo pode fazer Fluminense negociar Calazans com São Paulo

O interesse do Fluminense por Nenê segue vivo, assim como o do São Paulo por Marquinhos Calazans. Mesmo sem querer envolver o atacante numa possível troca com o clube paulista, o Fluminense já considera negociar o jovem atacante com o São Paulo.

Podendo assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, o jogador de 22 anos agrada o técnico Cuca e sua ida para o tricolor paulista não está relacionada a uma troca pelo veterano Nenê.

Lidando com o fato de que o atleta pode sair de graça no fim do ano, o clube carioca admite que pode negociar o atacante por empréstimo desde que haja uma renovação de contrato antes. Uma venda em definitivo também não está descartada, mas apenas em caso de uma oferta que agrade o tricolor das Laranjeiras.

Na atual temporada, Calazans não é titular, mas vem entrando com frequência nos jogos. Fernando Diniz, inclusive, já o colocou improvisado de lateral para tornar o time mais ofensivo.

Em reunião na última sexta-feira (8), o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, se reuniu com Marcelo Bastos, empresário de Calazans e reforçou o desejo do clube contar com o atacante. No entanto, internamente no Flu, sensação é de que Calazans vê com bons olhos a troca de tricolores.

Formado em Xerém, Marquinhos Calazans estreou entre os profissionais em 2017, mas sofreu uma grave lesão no joelho em agosto daquele ano e ficou 14 meses longe dos gramados em razão de duas cirurgias. Voltou em outubro de 2018. Ele tem 34 jogos pelo clube e não marcou gols.