Fluminense obtém alvará de licença para funcionamento do centro de treinamento 

Notificado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por ausência do alvará de funcionamento do Centro de Treinamento Pedro Antônio e determinação de multas diárias no valor de R$ 857,94, em fevereiro, o Fluminense, enfim, conseguiu sua licença para estabelecimento. O documento, emitido pela prefeitura, indicou a liberação e uso do CT, localizado na Barra da Tijuca, na última segunda-feira, 11. Confira o documento:

O que impedia a retificação do caso era a posse do Certificado de Registro do Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar que a ordem de interdição veio à tona no dia 20 de fevereiro. Desde então, o Tricolor vem sendo multado diariamente pelo valor estipulado pela Prefeitura, que, somado ao todo, girou em torno de R$ 16.000,00. Com o documento em posse, o clube fica longe das multas e, assim, livre para usufruir do local.