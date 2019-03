Grêmio joga mal, perde para o Libertad e segue sem vencer na Libertadores

Drama é a melhor definição para noite do Grêmio em Porto Alegre. Na segunda rodada da fase de grupo da Libertadores, o time brasileiro acabou derrotado pelo Libertad por 1 a 0 tendo uma péssima atuação. Barreiro marcou o único gol da partida.

A primeira chance do Tricolor, aos 15 minutos, foi com Marinho. O atacante recebeu pela esquerda, arrancou, cortou para o meio e bateu colocado, com efeito, mas a bola passou ao lado da baliza do goleiro Martín Silva.

Luan também chegou perto do gol na marca dos 28 minutos. O camisa 7 recebeu na entrada da área, abriu espaço na marcação e encheu o pé direito, mas mandou por cima da meta, tirando tinta da trave da equipe paraguai e também o suspiro do torcedor gremista presente na Arena.

Aos 47 minutos do primeiro tempo, o Imortal foi castigado. Cortez tentou cavar pênalti, mas árbitro Diego Haro mandou seguir. No contra-ataque, Martínez recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro para Bareiro, livre, bater de primeira no contrapé de Paulo Victor e abrir o placar.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Libertad quase ampliou. Após erro de passe no meio-campo, os visitantes puxaram contragolpe pelo lado direito com Martínez, que invadiu a área e finalizou cruzado para defesa de Paulo Victor em dois tempos.

O Grêmio teve duas chances seguidas, aos 22 e 23 minutos da etapa complementar. Primeiro, Cortez fez bela jogada e cruzou para André, mas o centroavante cabeceou para fora após se antecipar aos zagueiros. Em seguida, após boa troca de passes na entrada da área, Diego Tardelli serviu Éverton, mas o ponta mandou por cima do gol.

A insistência se manteve, mas Martín Silva apareceu bem para executar a defesa. Tocando a bola, Jean Pyerre tocou para André, o camisa 19 dominou, protegeu e rolou para forte finalização de Luan, porém o goleiro uruguaio conseguiu intervir.

Se trocando passes e buscando infiltrar na defesa do time albinegro não estava dando certo, os donos da casa buscaram chutes de longa distância. Jean Pyerre tentou duas vezes. Na primeira, mandou por cima da baliza. Na sua segunda tentativa, em uma falta frontal, tirou tinta da trave esquerda de Martín Silva.

Apesar da insistência, o Tricolor saiu derrota e se vê obrigado a voltar suas atenções para o duelo diante Universidad Católica no próximo dia 4 de abril, no Chile. Com o revés, o time de Renato Gaúcho fica no terceiro lugar do grupo H, qual o Libertad lidera com seis pontos.

O Grêmio volta suas forças para o Campeonato Gaúcho, já que no domingo (17) o adversário é o Internacional, pela 10ª rodada da competição estadual. A bola rola às 19h na Arena.